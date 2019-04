La determinación de la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) la dio a conocer Caracol Radio, que aseguró que el exguerrillero será sancionado por no comparecer ante ese tribunal a dar su versión sobre los secuestros que ejecutó cuando era miembro de las Farc, por no entregar el informe como lo hicieron los otros exjefes guerrilleros y por no reportar problemas de seguridad que se dieron en Miravalle, Caquetá.

Además, la JEP impondrá una multa económica a ‘el Paisa’, de acuerdo con el medio, aunque no especificó el monto que el exguerrillero debería pagar.

El tribunal de paz toma esta decisión, dice la emisora, porque la delegada de la Procuraduría, Mónica Cifuentes, aseguró que en los informes entregados por el Ministerio de Defensa no se sustenta que ‘el Paisa’ retomó las armas.

De igual manera, la JEP no expulsa a ‘el Paisa’, de acuerdo con el medio, por lo sustentos que existen sobre la falta de “seguridad jurídica” (razón por la que no habría comparecido ante el tribunal) y porque el abogado defensor William Acosta argumentó que no está sancionada la ley estatutaria por lo que no se puede sacar al exjefe de las Farc.

Esta decisión no ha sido anunciada por el tribunal de paz, que retomará la audiencia a las 3:00 de la tarde. No obstante, dice Caracol Radio, a esa hora solo se ratificará el fallo.