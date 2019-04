green

Ese artículo, relativo a la no extradición de quienes estén sometidos a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y que estén ofreciendo la verdad, que también hace parte de las objeciones del presidente Iván Duque que se discutirán en el Senado, se convirtió en eje de la discusión entre Néstor Humberto Martínez y Cepeda.

Después de que el senador de la Alianza Verde asegurara, este viernes, que Martínez estaba construyendo un proceso contra él por, supuestamente, haber incluido ese artículo en la ley estatutaria de la JEP, que, a la postre, también beneficiaría a integrantes de bandas criminales, el fiscal general aseguró que Cepeda está “construyendo una cortina de humo para que no se discuta el fondo de ese articulejo”.

Para Martínez, ese artículo está acabando, “por la puerta de atrás”, con la extradición de narcotraficantes en Colombia.

“Que le que claro a él y al país: nadie le está construyendo ninguna investigación a él. Entre otras cosas porque él sabe, y esa es la primera de sus falacias, que la Fiscalía no investiga ni puede iniciar investigaciones a un aforado, como es el caso de un senador de la República”, dijo Martínez en Caracol Radio, emisora en la que minutos antes Cepeda había hecho sus acusaciones.

Martínez también calificó de “falso” lo dicho por Cepeda en el sentido de que la ley estatutaria de la JEP se le entregó previamente a la Fiscalía, antes de ser radicada en el Congreso. “Esa era la oferta que me había hecho en su momento el Gobierno Nacional, y como no fue posible que se noes entregaran esos documentos, en el propio Congreso tuvimos que intervenir porque realmente oportunidad de hacer observaciones previas”, dijo.

“El tema de fondo es que este artículo 156 prohíbe la extradición a terceros que contribuyan con la verdad. Por esta vía, cualquier tercero, es decir que no es un agente combatiente, no estamos hablando de miembros de la guerrilla, etc., podrá concurrir a la JEP a contar ‘su’ verdad, y por ese mero hecho se va a ganar un beneficio de quedar sustraído de la cooperación judicial internacional a través del mecanismo de extradición”, explicó el fiscal en la emisora.

El fiscal insistió en que la discusión se tiene que dar en torno al artículo 156, y “no montar cortinas de humo, hablar de investigaciones que no existen sino en una mente alucinada, porque, evidentemente, nada de ello está ocurriendo. Lo importante es que los colombianos entiendan que por esta puerta falsa se va a acabar la extradición, y el país tiene derecho a que esa discusión se dé abierta y públicamente, y que el Congreso tome una decisión”.