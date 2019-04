De acuerdo con lo que dijo Cepedea en Caracol Radio, Martínez habría insinuado que el senador fue el que incluyó el artículo 156 en la ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz (JEP), que se refiere a la garantía de no extradición, y que, según el fiscal, beneficiaría a narcotraficantes.

De acuerdo con lo que dijo la periodista Darcy Quinn, de Caracol Radio, el grupo criminal Clan del Golfo está dispuesto a desmovilizarse y con ese punto quedarían protegidos de ser extraditados a Estados Unidos por delitos de narcotráfico.

Esa acusación, dijo Cepeda en la emisora, tendría que ver con que en el año 2015 el senador fue designado para hacer acercamientos con el Clan del Golfo cuando este anunció su intención de entregar las armas.

No obstante, aseguró el congresista en la entrevista, el fiscal Martínez también participó en varias reuniones con voceros de la organización criminal por lo que conoce las “condiciones” que hubo: la primera que el acercamiento no tenía que ver con diálogos políticos, la segunda que la extradición no se iba a negociar ni suspender y tercero que eso era un proceso de sometimiento a la justicia.

“Así que a mi modo de ver, lo que está buscando el fiscal [Néstor Humberto Martínez] es, por una parte, enredar y obstruir la discusión que hay en el Congreso sobre las objeciones presidenciales con argumentos falaces, y por otra parte, intentar comenzar un proceso de investigación arbitrario en mi contra”, aseguró.

Esa acusación, de acuerdo con la periodista Quinn, también sería una ficha de la Fiscalía para cambiar las votaciones de las objeciones a la JEP, que se llevaran a cabo el próximo lunes en el Senado, luego de que la Cámara de Representantes votará en contra.