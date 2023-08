Por: Sergio García

Administrar ciudades capitales en Colombia, en medio de la pandemia por el Covid-19, fue la experiencia más difícil que enfrentaron los alcaldes elegidos para el periodo 2020-2023.

Barranquilla registró, en su momento, el mayor número de muertes en el país, contabilizando más de mil víctimas mortales en el primer trimestre de la pandemia. La enfermedad parecía incontrolable y el hecho de ser un virus desconocido, sin saber cómo controlarlo, nos llevó al temor, al desespero y a cometer errores en la prevención, con cercos tardíos y aislamientos fallidos.

La situación se complicó mucho mas al confirmarse que Barranquilla había superado el 90% de la ocupación en cada Unidad de Cuidados Intensivos disponible. Se perdieron muchas vidas, pero luego del esfuerzo de nuestras autoridades, cesó la horrible noche y la capital del Atlántico terminó siendo la ciudad de mejor manejo de la pandemia y mayor rendimiento de vacunación Covid en el país.

Sumado a esto, sobrevino el flagelo de la extorsión, la inseguridad, los atracos y tasas de homicidios preocupantes, que empañan las excelentes obras adelantadas en materia de salud, educación, medio ambiente, turismo y reactivación económica de la ciudad.

A pocas semanas de elegir al nuevo alcalde de Barranquilla, es prudente realizar un balance de la gestión hecha por Jaime Pumarejo en su mandato, destacar los aciertos y reconocer los desaciertos.

La alianza informativa de Impacto News.co y Pulzo.com, acudió a la fuente primaria para conocer de primer mano qué se hizo y qué faltó por hacer en la Alcaldía de Barranquilla, bajo el mandato de Jaime Pumarejo Heins.

¿Debió hacerse el carnaval 2020?

Impacto News: Muchos alcaldes fracasaron en su administración al tener que enfrentar la pandemia por el COVID-19, en Barranquilla sufrimos con cientos de muertes diarias.

Jaime Pumarejo: claramente es un tema sin precedentes, donde nadie estaba preparado, pero lo que comenzó como un caos, una crisis y muchos señalamientos a nivel nacional terminó siendo reconocido por como manejamos la pandemia en Barranquilla, y específicamente porque en los momentos más difíciles, en vez de pelear entre nosotros y buscar culpables, lo que hicimos fue redoblar esfuerzos y trabajar juntos con las EPS, que hoy, muchos las critican.

Encontramos la manera de trabajar juntos y salvar vidas, inclusive, generar modelos que se llevaron para otras ciudades. También con los médicos, con la ciudadanía, juntas de acción comunal, hicimos causa común y de allí nació el voluntariado para empezar a contarle a la gente, inclusive, para revertir noticias falsas y lograr que la gente se vacunara, en donde hasta en taxis llevábamos a la población a vacunar.

Creo que Barranquilla mostró que cuando trabaja junta nada le queda grande y pasamos de ser la primera ciudad que fue golpeada por el COVID a ser la más reconocida, no solo en Colombia sino en el mundo, como una de las ciudades que mejor manejó la pandemia.

IN: ¿Fue una equivocación realizar el carnaval de Barranquilla 2020?

JP: Si uno tuviera los elementos de juicio que tenemos hoy en día, diríamos: era mejor no hacerlo, pero claramente, en ese momento no había los elementos para pensar en que había que cancelarlo, ni siquiera que había un gran riesgo aquí. Ahora, si hubo o no contagios en ese momento, uno podría especular que sí, pero no hay elementos de juicio porque no se le hizo prueba a alguien, no tuvimos diagnósticos positivos antes, pero de haber sabido lo que sabemos hoy, claramente no habría sido la idea adecuada, pero era imposible saberlo en ese momento.

IN: ¿El gobierno nacional fue tacaño con las familias colombianas? Nos encerraron con la orden: “quédate en casa”, pero sin la ayuda económica necesaria.

JP: Creo que el gobierno hizo un esfuerzo sobrehumano e invirtió, quizás, mucho mas de lo que nos dimos cuenta los barranquilleros y colombianos. El gobierno invirtió mucho, por ejemplo, en que no se quebraran las empresas. Quizás muchos no lo sepan, pero el 75% de la nómina de las empresas de las personas que se ganaban menos de dos salarios mínimos, lo pagaba el Gobierno Nacional, pero como el que te pagaba era tu empleador y no el gobierno, muchos no se dieron cuenta.

Ahora, estoy de acuerdo que ahí cayeron muchos que no entraron en ningún programa y sufrieron mucho, pero siendo un país como Colombia en donde no hay el dinero suficiente para solucionar todos nuestros problemas, considero que se hizo un esfuerzo sobrehumano.

“No tienen que cambiar leyes, vengan a Barranquilla y vean cómo funciona nuestro sistema de salud pública”

IN: En materia de salud, ¿qué se hizo y qué faltó por hacer?

JP: Siempre nos faltarán muchas cosas, pero Barranquilla acaba de recibir el certificado de calidad Icontec en todos nuestros Pasos y Caminos, en nuestro sistema de salud pública, y cuando uno escucha los debates nacionales sobre lo que quieren hacer con la salud, uno dice: “este debate lo tuvimos en Barranquilla hace unos doce años”, y lo vinimos perfeccionando.

Nosotros recibimos una recién creada red de salud pública llamada Mi Red, y hoy la dejamos consolidada con números positivos, hacemos más de quince mil cirugías al año, hacemos millones de laboratorios clínicos, generamos utilidades que son reinvertidas en la administración y en el mantenimiento de nuestros Pasos y Caminos.

Estamos ampliando la red, la dejamos robusta y cuando en Colombia dicen: “queremos tener una red que sea preventiva, que tenga promoción y prevención, que tenga caminantes de la salud, que tenga puntos de atención primarios, que genere una calidad de atención igual para el subsidio como el contributivo, no tienen que viajar al futuro ni cambiar leyes para ver cómo podría ser, tienen que venir a Barranquilla y ver cómo funciona nuestro sistema de salud pública.

“Barranquilla es la primera ciudad en Latinoamérica que graduará a jóvenes cien por ciento bilingües”

IN: Hablemos de educación, tenemos el mejor colegio público de Colombia, pero muchos se quejaban de su infraestructura.

JP: Déjame decirte que la IED Alexander Von Humboldt, antes que acabe el año, tendrá nuevo bloque, nueva entrada, nuevo comedor. Mucha gente decía que como podíamos tener el mejor colegio púbico de Colombia y con una infraestructura quedada. Pero no solo la Humboldt, tenemos diez colegios mas dentro del top 100 de colegios públicos en Colombia. Bogotá es la ciudad que le sigue y tiene nueve en el top 100, siendo una ciudad que tiene cinco o seis veces más colegios que Barranquilla.

Lo que hemos logrado ha sido gracias al trabajo con profesores y rectores, no dividiéndonos y peleándonos sino diciendo cómo logramos cada día tener más logros y darle dignidad al profesor y al estudiante. Te doy unos datos: en toda Colombia han intentado implementar el bilingüismo en los colegios públicos. Barranquilla es la primera ciudad en Latinoamérica que va a graduar a nuestros jóvenes cien por ciento bilingües. Eso quizás hoy no lo entendamos, pero en cinco o seis años, cuando se gradúe la primera promoción de jóvenes bilingües, eso le va a cambiar la cara a la ciudad. La plata está garantizada para los próximos ocho años y el operador es el Consejo Británico, es decir, el gobierno inglés opera nuestro programa de bilingüismo.

También debo hablarte de 1.500 jóvenes que se gradúan de la EDA, que estrenó Fábrica de la Cultura. La Universidad de Barranquilla con dos sedes nuevas, una de postgrado que va a atender a mas de 10.000 jóvenes; Universidad al Barrio con 5.500 becas. En el momento mas crucial, cuando nuestros jóvenes estaban desesperanzados con la pandemia les brindamos esta becas con plata de los barranquilleros, es decir, es un esfuerzo del impuesto del barranquillero y se está viendo con jóvenes que se graduarán en noviembre, quienes seguirán persiguiendo sus sueños y quienes sintieron que Barranquilla no los olvidó.

Les doy una estadística que muchos no conocen, en la región de Latinoamérica dos de cada diez niños leen bien en segundo grado de elemental. Después de cinco años de inversión sostenida y de atrevernos a medirnos con el Banco Mundial, en Barranquilla, siete de cada diez niños leen bien, y al otro 30% de niños le tenemos un programa de remediación para que lean, porque un niño que no lee bien, no aprende y siempre estará por debajo de sus pares; le podrás dar toda la educación que quieras, pero nunca tendrá las oportunidades del que aprendió a leer.

Homicidios, extorsión, atracos en Barranquilla: ¿y dónde está el alcalde?

IN: Si preguntáramos en redes sociales como le fue al “Puma” en materia de seguridad, se rajaría el alcalde.

JP: Claro que sí, resulta difícil explicarle a la gente lo que es la seguridad, el fenómeno nacional y como Barranquilla está mejor que la mayoría de las ciudades, pero eso no es un aliciente para quien perdió un ser querido en un altercado o en un ajuste de cuentas o a quien le robaron un celular, uno no les puede dar esa excusa.

Primero, lo que hemos dicho los alcaldes de ciudades capitales es que esto no depende de las alcaldías, nosotros hacemos mucho. Acabamos de anunciar que capturamos y metimos tres las rejas a 18 bandidos y desmantelamos un estructura extorsiva, pero saquemos las cuentas: la Policía Nacional tiene una estructura jerárquica que depende del general de la Policía en Bogotá y del Ministerio de Defensa. Uno da órdenes, pero supeditadas a las órdenes de Bogotá.

Segundo, necesitamos más jueces y más fiscales. ¿De quién depende eso? Nosotros no hacemos las leyes sobre cómo meter presos a los bandidos, le estamos pidiendo a nuestros congresistas que el debate mas importante que merece la ciudadanía en Colombia es el debate de la seguridad, porque si uno no puede salir a las calles a caminar hacia su trabajo, ¿de qué sirve el trabajo que tiene?

Debe hacerse un acto legislativo, un proyecto de ley que diga lo siguiente: bandido que tenga un arma de fuego ilegal o utilice un arma blanca tipo cuchillo o algo similar para cometer un delito debe ir preso, debe tener detención preventiva intramural, es decir, debe irse a la cárcel, debe esperar ahí su juicio y de una manera expedita decidir si es condenado o no y que cumpla su pena y no tenga beneficios.

IN: En materia de medio ambiente, su mega sueño ha sido la ciénaga de Mallorquín.

JP: Esta ciénaga es un lugar para recordarnos que Barranquilla es una ciudad de agua y mar Caribe, que ese cuerpo de agua nos puede traer beneficios en calidad de vida, trotar en las mañanas en medio de un bosque de mangles, con avistamiento de aves, sentir y tocar la naturaleza, practicar el kayak en la ciénaga o llegando por medio del tren turístico o en bicicleta a la playa de Puerto Mocho o Las Flores. Esto va a cambiar la manera como los barranquilleros vemos nuestra ciudad y nos va recordar que tenemos una responsabilidad con el medio ambiente, de preservación.

Se ha discutido mucho, a nivel nacional, sobre el medio ambiente y los esfuerzos que debemos hacer y nos han dicho una falacia, de que Colombia tiene que hacer el esfuerzo que está haciendo el resto del mundo para salvar el planeta, y eso es falso, porque Colombia no tiene ni siquiera el 0,1% de las emisiones globales de C02, nosotros somos unos muy bajos emisores.

Nuestra responsabilidad es salvar el río Magdalena y todos nuestros cuerpos de agua, nuestros bosques secos tropicales y bosques húmedos. Utilizar los minerales sólidos, el gas y el petróleo para que generen recursos para salvar nuestros cuerpos de agua.

IN: ¿Qué les deja a los vendedores del mercado público?

JP: Barranquillita va a ser un antes y un después cuando inauguremos el Gran Bazar. Son mas de 750 vendedores que vamos a sacar de las calles y los vamos a reubicar en un mercado amplio; lo mismo el Mercado del Río con mas de 400 vendedores que estarán al lado del caño de la Auyama y en la isla de La Loma donde vamos a removerlos; igualmente, el mercado del Cabrito en la Intendencia Fluvial. Estamos haciendo un esfuerzo para darle dignidad a los vendedores e iniciar el proyecto de recuperar el centro de Barranquilla para poder vivir y trabajar allí.

Lo mas increíble es escuchar a esos vendedores contarte como con ese chuzo en la calle le pagaron la educación a sus hijos. Muchos hoy son profesionales, emprendedores, y en medio del sol, la lluvia y muchas penurias, sacaron a sus familias adelante.

IN: Hace poco contamos 39 huecos en la avenida Circunvalar. ¿Se va a finalizar?

JP: Estamos en este momento terminando lo que ha sido una obra titánica. Estamos interviniendo las tres avenidas mas grandes de Barranquilla y con mayor flujo vehicular que son: la Circunvalar, la calle 30 y la Cordialidad, esta dos últimas muy cerca de culminar, en donde no solo estamos interviniendo la vía y ampliándola, sino que estamos cambiando redes húmedas y secas. Estamos canalizando arroyos y aguas servidas.

En el tema de la Circunvalar estamos recuperando la carpeta asfáltica que le compete a Barranquilla y tenemos una buena noticia, nos falta la confirmación, de que la parte de Soledad que va desde el puente de Murillo, poco después de la Escuela de Policía Antonio Nariño, también será intervenida por parte de Soledad. Entonces, antes de que acabe el año debemos ver concluidas las obras de ampliación en el tramo crítico de la Circunvalar con la canalización del arroyo, tres puentes peatonales que se están construyendo, diez carriles en la parte crítica de la Circunvalar para que la próxima alcaldía continúe las obras de ampliación donde sea necesario.

La gente pregunta : ¿por qué las obras se han demorado? Porque hubo que comprar mas de cien predios, debimos negociar con los dueños para no atropellar sus derechos, esto tomó su tiempo. Tuvimos que cambiar el sitio donde estaba la tubería madre de la Triple A, una tubería de gas y tuvimos que canalizar varios arroyos.

En conclusión, Jaime Pumarejo será recordado como el alcalde que designó a reinas del Carnaval de Barranquilla no pertenecientes a familias de reconocidos clubes sociales, como el mandatario de la biodiverciudad mundial soñada, el de la Ciénaga de Mallorquín, el del Ríobus como transporte fluvial, Puerto Mocho como playa recuperada, el de la plaza de mercado público más moderna que tendrá la ciudad, pero también como el alcalde de una Barranquilla azotada por la criminalidad, con índices de extorsión alarmantes, cientos de negocios cerrados y altas cifras de homicidios propiciadas por bandas delincuenciales.

Más allá de las buenas y malas noticias, los barranquilleros lucharemos unidos por seguir siendo la ciudad mas feliz de Colombia y que así como en el peor momento de la humanidad, logramos controlar el COVID-19, nuestro próximo gobernante pueda derrocar esta nueva pandemia: la inseguridad.