Carmen Polo, presidente del capítulo caribeño de la Asociación Colombiana de Medicina Interna, dijo en Noticias RCN que tienen sospechas de que en la ciudad hay una “disociación de lo que está pasando”, frente a lo que está reportando la Alcaldía y el Gobierno en sus páginas oficiales.

De acuerdo con la profesional que labora en la clínica Portoazul, la falsa información difundida en redes sociales que señala a los médicos de estar infectando a los ciudadanos que acuden a los servicios de salud, está provocando una especie de temor entre los barranquilleros que evita que quieran buscar tratamiento para la COVID-19, agregó el noticiero.

“Los que mueren en casa con síntomas de coronavirus no se clasifican como casos sospechosos y no se realizan pruebas”, comentó Polo en el medio, y agregó que estos casos pueden pasar por debajo de cuerda sin que nadie se dé cuenta.

Otro médico se unió al llamado de alerta en el informativo indicando que muchas personas mueren en urgencias por COVID-19 sin ni siquiera haber tenido tratamiento en las cerca de 600 camas UCI disponibles para la atención de esta enfermedad en la ciudad.

Sobre las denuncias de los médicos, las autoridades de Barranquilla señalaron que esto no es cierto y que no hay subregistro de muertos por coronavirus en la capital del Atlántico; sin embargo, aceptaron que hay “algunos casos” asintomáticos que pueden no estar probados.