La presencia del Jefe de Estado y la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez no fue bien recibida por los que se movilizaban en ese lugar como protesta por el asesinato de los líderes sociales en el país.

Más temprano, Duque lideró un encuentro con algunos defensores de derechos humanos, algunos de los ministros de su gabinete y el defensor del Pueblo, Carlos Negret, y luego decidió salir a las calles acompañado de varios de ellos.

Sin embargo, tuvo que ser sacado de emergencia por su esquema de seguridad como se vio en un video de W Radio, que posteriormente borró.

La misma emisora compartió algunas declaraciones del Presidente en las que destacó que marchaba “por la vida en este país sin criterios políticos ni partidistas” y agregó que todos debíamos estar “unidos en la defensa de la vida de los colombianos”.

Algunos periodistas le preguntaron qué había pasado a su llegada y por qué el rechazo de los asistentes a la marcha, Duque no contestó directamente la pregunta y solo dijo que allí no podía haber rechazo sino unión para “decirle no más a la violencia”.

En compañía de más de 30 líderes comunales amenazados en Cartagena, el presidente Iván Duque y la mayoría de su gabinete se une a las protestas para exigir por la vida de líderes sociales #MarchaPorLaVida >> https://t.co/93IfPtjgA2 pic.twitter.com/7UAuZ8S4WD — W Radio Colombia (@WRadioColombia) July 26, 2019

Presidente habla tras salida de emergencia de la marcha por rechazo de los manifestantes pic.twitter.com/S5CR0GfNMk — W Radio Colombia (@WRadioColombia) July 26, 2019

En otros videos que han compartido desde ‘la Heroica’ se escucha que al Presidente le gritan “¡asesino!”:

Así fue recibido el presidente Iván Duque en la plaza de la paz cuando se encontraron las dos marchas, la del Gobierno y la de los sindicatos. pic.twitter.com/qp7jPfLGZA — Juan Alies 2 (@juan_alies) July 26, 2019

Duque echado de la marcha pic.twitter.com/zAkCsLgjcx — Anderson Tirado (@atirado695) July 26, 2019

Así fue recibido Uribe-Duque durante la marcha por nuestros lideres sociales en Cartagena. En este lugar no había espacio para quienes nos condenaron a la guerra. pic.twitter.com/Ag19wFF8mB — Orlando Deavila Pertuz (@OrlandoDeavila1) July 26, 2019

La gente molesta con Duque en la marcha en Cartagena. Hay mucha indignación con esta tragedia. pic.twitter.com/X6EY118FWT — Jacobo Solano C (@JACOBOSOLANOC) July 26, 2019

— Presidente Duque, como le fue en la Marcha? — ASESINO ASESINO ASESINO 👊💥#MarcharEs #MarchemosPorLosLideres pic.twitter.com/pidlL3O7kU — La Paz, Dijo Colombianito.🕊 🇨🇴 🐝 (@LaPazColombiani) July 26, 2019

!!!! ALERTA ALERTA !!!!

Iván Duque fue correteado en Cartagena, en plena marcha le gritaban !!!!ASESINO ASESINO ASESINO!!!! y se tuvo que dar a la huida. pic.twitter.com/J6uR2wksAB — Palmer (@palmer1505) July 26, 2019

Cabe recordar que la marcha fue convocada por el movimiento ‘Defendamos la paz’ conformado por académicos, periodistas, defensores de derechos humanos y exintegrantes del equipo negociador de paz del Gobierno con las Farc como Humberto De la Calle, María Ángela Holguín, Juan Fernando Cristo, Luis Carlos Villegas, Frank Pearl y el senador Roy Barreras, entre otros.

Según cifras de la Defensoría del Pueblo entre el 1 de enero de 2016 y el 28 de febrero pasado fueron asesinados 462 líderes sociales en Colombia.

Es por ello que miembros de siete partidos políticos colombianos también anunciaron el martes pasado que harán presencia en la marcha y le habían pedido a Duque y a sus ministros que participaran, aunque no hayan sido bien recibidos por los asistentes.

Más temprano, el Presidente se había pronunciado desde Bogotá:

“Es una ocasión para decirle de nuevo a los colombianos que hoy nos unimos todos en la lucha contra la violencia, en la lucha contra el narcotráfico, que ha sido uno de los combustibles de los grupos armados organizados que han atentado contra los líderes sociales en el país”.

Por su parte, el alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, agregó: “Lo más importante es que estas expresiones sociales no deben quedar en el hecho de marchar en un día. Todos los días debemos recordar el compromiso por proteger a las comunidades”.

Los promotores y organizadores de la marcha también le exigieron al Gobierno incrementar las acciones para proteger a los líderes sociales y defensores de derechos humanos.