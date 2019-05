green

El hecho no pasó desapercibido, pues mucha gente manifestó que no sabía de la intervención presidencial al no verla en directo por televisión.

El mandatario respondió pasadas las 9 de la noche a la renuncia del fiscal general y la negativa de extradición para ‘Jesús Santrich’:

Después del remezón que ambos hechos generaron a nivel político y judicial en el país, resultó paradójico que el jefe de Estado no interrumpiera las emisiones en vivo de los principales canales, comoquiera que se entendería que el mensaje tendría mayor alcance por allí.

Una interpretación apunta a que la declaración no ameritaba interrumpir programación y se podía emitir por otro medio como las redes sociales, donde podría tener otro tipo de repercusión.

Sin embargo, líderes de la oposición hicieron otra lectura, según la cual lo que Duque buscaba era evitar que la oposición pudiera ejercer su derecho a réplica por un medio tan masivo como la televisión nacional. Esto teniendo en cuenta que la última vez muchos consideraron que el presidente salió mal parado tras la respuesta de la representante Juanita Goebertus a la alocución donde anunció sus objeciones a la JEP.

Así lo sugirieron en las mismas redes algunas figuras políticas y mediáticas que se oponen al Gobierno:

Que respetan la separación de poderes, pero cuando les conviene. @IvanDuque cada vez más violento en su comunicación y cada vez más mañoso haciéndole trampita al Estatuto de la Oposición, no hizo alocución para que no se la pudieran replicar. Típico talante uribista. pic.twitter.com/NTfjke3zVH — Mafe Carrascal (@MafeCarrascal) 16 de mayo de 2019

Al parecer el Presidente no hará alocución presidencial, sino simple declaración (esto para no activar el derecho a réplica, del Estatuto de Oposición). Como dicen: hecha la ley, hecha la trampa. Los hechos han sido tan graves, que el pais merece una alocución de inmediato. — Mauricio Toro (@MauroToroO) 16 de mayo de 2019

El presidente @IvanDuque envió un video sobre #Santrich y no hizo alocución con el propósito de quitarle el derecho que tiene la oposición a la réplica. Es una estrategia que muestra su cobardia para debatir. La vez pasada la congresista verde @JuanitaGoe le dio clases de derecho — Julián F. Martínez (@JulianFMartinez) 16 de mayo de 2019

Se distancia de la visión radical del Centro Democrático de una constituyente y de derogar la JEP. Raro que decidan no hacer alocución. ¿Será que quieren evitar la réplica? https://t.co/LLD8FnMz8L — Juanita Goebertus (@JuanitaGoe) 16 de mayo de 2019

Esta fue la intervención del presidente: