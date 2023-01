Este martes 17 de enero una desigual audiencia tuvo lugar en las instalaciones del Tránsito de Itagüí producto de un accidente de tránsito. De un lado, un obrero oriundo de un barrio popular, y de la otra un alto funcionario de la Alcaldía de Itagüí; más o menos David contra Goliat.

El asunto se remonta a la noche del 19 de noviembre de 2022 cuando, tras salir de su turno laboral como operario de confección, el obrero se desplazaba en su motocicleta por la carrera 52D con la calle 75AA sur cerca del Mall Suramérica.

Según le relató a EL COLOMBIANO, este notó que en el sentido contrario venía una lujosa camioneta Mercedez Benz de placas HYS 680. Sin embargo, de acuerdo a lo que recordó el hombre, de forma abrupta la camioneta giró sin ningún aviso y sin poner las direccionales para ingresar al Mall. El hecho hizo que la camioneta se llevara por delante al motociclista haciéndolo caer y causándole fracturas en una de sus piernas.

Pese a la gravedad del asunto –y como quedó registrado en videos– el conductor de la camioneta se bajó con parsimonia. Una testigo grabó un video en el que se le escucha decir sobre el conductor de la camioneta…”hmmm ese viene tomado”.

“El señor se me acercaba y me decía cosas pero yo no le entendía por el dolor que tenía, pero aún así yo le sentía el tufo. Él no sabía qué hacer. Es más, él se iba a volar pero la gente no lo dejó ir”, añadió el motociclista.