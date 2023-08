En solo nueve días que duran las ya tradicionales Fiestas de la Industria, el Comercio y la Cultura, la Alcaldía de Itagüí se gastará $ 7.000 millones y resulta que con menos de una cuarta parte de ese presupuesto se podría costear el subsidio estatal de todo un año para los 1.600 adultos mayores residentes en su territorio que están a la espera de que les aprueben ese estipendio.

Las festividades arrancan mañana y van hasta el sábado 19. El plato fuerte serán varios conciertos con artistas como Galé, Jorgito Celedón, Raúl Santi, Rudy Márquez, El Andariego, Alzate, Fernando Burbano, Felipe Peláez, el Gran Combo de Puerto Rico, Jean Carlos Centeno y Niche.

El costo para algunos críticos resulta exorbitante desde dos puntos de vista: por un lado, si se compara con el año pasado, cuando estas festividades valieron cerca de $5.000 millones, pero más aún si se considera que el presupuesto de ningún municipio de Antioquia se presta hoy día para hacer gracias como dedicarle a la rumba una cantidad alta de dinero.

Es más para el lanzamiento del festival en Medellín, costó el doble del presupuesto en New York, en ambos eventos, según su denuncia, se gastaron $700 millones, pero en la ciudad paisa el presupuesto fue de más de $500 millones de pesos para una sola noche.

Por ejemplo, Itagüí hoy día tiene 2.753 personas que reciben el subsidio Colombia Mayor de $160.000 pesos cada dos meses, pero existen otras 1.600 a la espera de poderlo tener. Costearse durante un año significa un desembolso de $1.536 millones, es decir, menos de una cuarta parte de los que valen las mencionada festividades que incluyen el Día de la Pereza, el domingo 20.

EL COLOMBIANO tuvo acceso a los documentos de la contratación. La propuesta previa a partir de la que se aprobó el contrato muestra los artistas de cartel con días y horas para la actuación.

Pero curiosamente, el documento con base en el cual se hizo la contratación no muestra los costos que tendrá cada punto y que se pagarán con recursos del erario. Llama también la atención que las fiestas de la Independencia que se realizaron hace tres semanas aparecen camufladas en el objeto de este contrato.

Responde Óscar Muñoz, secretario Jurídico de la Alcaldía

¿Por qué no se gestionó con el sector privado la financiación?

“Las empresas poco contribuyen para estas fiestas y tampoco estimamos conveniente tener inversión privada para mantener nuestra independencia y porque existe un problema legal en la manera como recibimos los recursos. Solo la Fábrica de Licores de Antioquia y Cervecería Unión se vinculan con el Día Mundial de la Pereza”.

¿Por qué aumentó tanto el costo?

“No necesariamente es más alto el costo por las fiestas de la Independencia. Dependen también de la parrilla de artistas que se escoja y ellos son quienes establecen tarifas, fuera de que cada uno maneja requerimientos técnicos diferentes. Además, hay puestas en escena, el llevar a los niños al cine y este año las fiestas duran dos días más”.

¿Por qué mezclaron en el contrato las fiestas de la Independencia?

“Porque el diseño de la norma nos permite hacerlo, hubiéramos podido hacer dos contratos, pero así es más económico”.

¿No es raro que financien una fiesta con grandes artistas en el fortín político del senador Trujillo?

“Eso lo dice usted, yo no lo puedo certificar (lo del fortín). Las fiestas de la Independencia hacen parte de una política municipal y se vienen haciendo hace mucho tiempo; de hecho el barrio San José también celebra sus fiestas en marzo y en la Vía de la Moda estamos haciendo el distrito callejero. En Itagüí tenemos una cantera de artistas y a través de esto los vinculamos”.

¿Qué asegura que en las fiestas no ocurra lo mismo?

“La única manera sería no hacerlas. En el marco de Ley de Garantías, los presentadores conminan a los candidatos a que no hagan publicidad en el evento y no permitimos que haya publicidad, pero no podemos detener a ningún aspirante que se haga presente, porque no está prohibido, lo único es que no puede repartir publicidad”.

¿Por qué contratar todo con una misma empresa, que además no es experta en espectáculos?

“Sí es experta; en ellos hemos encontrado aliados expeditos y el diseño de la norma nos permite hacer este contrato”.

Es la misma empresa con la que la Alcaldía contrata el personal del Instituto de Deporte y Cultura.

“No contratamos personal con ningún contratista, contratamos actividades”.