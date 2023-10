La exministra de Minas y Energía, Irene Vélez, quien salió de su cargo hace pocos meses producto de las polémicas que había protagonizado, relató que vivió un drama médico tras fracturarse su hueso de la pierna.

La exfuncionario, quien recientemente llegó a su nueva cargo en la ANI, utilizó sus redes sociales para denunciar la situación en la que está, puesto que luego de su accidente tuvo que asistir al médico, en donde le enviaron orden de resonancia, pero se la negaron.

“Me deben quitar el yeso en 1 semana, pero no hay citas ni en octubre ni en noviembre. He pasado por llamadas y filas de reclamación, pero no hay forma de acceder al servicio”, contó al respecto, a modo de reclamación como ciudadana por la calidad del servicio de salud.

Además de esto, también contó que terminó insultada por una mujer que la reconoció en la sala de urgencias de la Clínica Palermo, ubicada en la localidad de Teusaquillo. “Entre otras, gritaba que el gobierno se roba la plata. Yo respiré con paciencia, pensando que su ira no es contra mí sino contra la historia de gobiernos corruptos”, agregó Vélez.

Sobre su anécdota con la mujer, ella cuenta que “no es fácil aguantar las agresiones de la gente” y dice que “se originan en una historia de desgobierno y en la violenta polarización que se ha sembrado en el país”.

Por último, destacó que, a pesar de sus diferencias, ambas estaban aguantándose el mal servicio de salud que tiene el país, por lo cual aprovechó para insistir en que se apruebe la reforma a la salud del Gobierno Petro.

La mía es una historia corriente:

Me fracturé el peroné. La EPS me mandó una resonancia, que me negaron. Me deben quitar el yeso en 1 semana, pero no hay citas ni en octubre ni en noviembre. He pasado por llamadas y filas de reclamación, pero no hay forma de acceder al servicio.

