Lo primero que reconoció a este medio Julio César Aldana, médico cirujano y director del Invima, es que el desabastecimiento de jeringas desechables para las vacunas y de medicamentos usados para tratar a pacientes con coronavirus que están en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) es “un fenómeno mundial”, y que este problema no es solamente de Colombia.

“Las jeringas, para contestar puntualmente, no están exceptas de eso, y en Colombia existen 82 titulares de registros sanitarios, de los cuales 77 son importadores y cinco son fabricantes nacionales”, aseguró Aldana.

El funcionario mencionó que la entidad de vigilancia y control ha dado autorizaciones a titulares de estos registros para la importación de “58.000 millones de jeringas”, y que ahora falta que se hagan efectivas esas solicitudes.

De todas formas, afirmó que en el país hay disponibilidad de estos elementos para comenzar con el proceso de vacunación.

“Esto quiere decir que si las jeringas no están en el país en un momento dado, lo cual no es cierto porque sí hay, es porque tampoco las traen. Hay dificultades en la adquisición, hay acaparamiento, especulación en el precio y problemas en la logística de transporte, y en eso estamos trabajando”, agregó.

Invima habla de medicamentos para pacientes de COVID-19 en UCI

En cuanto a los medicamentos para pacientes que luchan contra el coronavirus en una UCI, Aldana contó que desde que la pandemia arreció en el país se identificó, junto con el Ministerio de Salud y gremios productores, un grupo de medicamentos esenciales para tratar la pandemia. Fue por eso, dijo, que “el Invima, por ejemplo, declaró como vitales no disponibles 15 moléculas, que tienen que ver con el manejo de pacientes”.

“Le estoy hablando de anestésicos, de sedantes hipnóticos y no hipnóticos, de vasopresores, relajantes musculares, y hasta los mismos gases medicinales (oxígeno), para que no tuviesen que sacar registro sanitario. Es decir, que los pueden importar o fabricar con unos requisitos que no subordinan los intereses regulatorios, en materia de salud pública, pero son mucho más expeditos para ser autorizados”, detalló.

Finalmente, Aldana anunció que desde el Minsalud se “están haciendo unas compras masivas, y ha adquirido medicamentos para que ingresen a Colombia”, lo cual garantizaría el tratamiento para los pacientes más graves. Lo mismo había dicho la cartera de Salud, el miércoles pasado, por medio de Twitter.

Colombia está asegurando jeringas suficientes para vacunas #SegurasYEfectivas en 2021 y proveedores confirman disponibilidad, entre ellos uno nacional. Esta semana se comprarán jeringas para las vacunas de Pfizer. Los insumos están asegurados tanto para PAI como para COVID-19. — MinSaludCol (@MinSaludCol) January 6, 2021

La explicación del director del Invima se da a propósito de la comunicación que le envió la Procuraduría, el pasado 6 de enero, para pedir “información sobre suficiencia de medicamentos… y jeringas” para el plan de vacunación.

Según dijo el Ministerio Público, en un comunicado, “ha sido alertado respecto de la potencial escasez de jeringas desechables”, así como del “posible desabastecimiento de medicamentos de primera línea de atención” para los pacientes.

Esta es la explicación completa que dio el director del Invima sobre este tema.