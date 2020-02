La apertura de la investigación preliminar se conoció este jueves, a través de una citación que envió el Alto Tribunal al congresista, que tendrá que dar su versión sobre los hechos.

Según El Espectador, el magistrado Francisco Farfán Molina fue quien ordenó la apertura de la investigación con base en las declaraciones recientes que dio Aída Merlano a la revista Semana, y en las que involucró a Char como una de las personas que contribuyó para que ella se fugara de la cárcel, el primero de octubre pasado.

La excongresista aclaró que en su fuga, el primero de octubre del 2019, no se refería a la participación de su expareja sentimental Julio Gerlein, sino a las siguientes personas:

Según Farfán, citado por El Espectador, en la investigación también se tendrán en cuenta los señalamientos de Merlano relacionados con eventuales “conductas de posible corrupción electoral en la indagación preliminar contra la congresista”. Además, recuerda que, en noviembre de 2018, la Fiscalía pidió a la Corte abrir investigación contra Char por posible participación en delitos electorales durante ese año.

En la investigación también se escuchará el testimonio de Aída Merlano, a través de videollamada desde Venezuela.

Cabe recordar que el lunes pasado, cuando Vicky Dávila le preguntó en Semana a la condenada exsenadora si ¿Arturo Char debería estar preso?, ella aseguró: “Claro, él es el artifice de todo esto”.

Además, dijo que deberían estar presos “Fuad Char, Arturo Char, Alex Char, Faisal Cure, Julio Eduardo Gerlein (hijo)”.

“Quienes organizaron mi fuga fueron los Gerlein y los Char […]. no se cuánto pagaron, pero me dijeron que me iban a ayudar y que iba a tener una vida tranquila, me lo dijo el abogado Muñetón”, añadió Aida Merlano en la entrevista.