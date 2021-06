En un emotivo discurso, que debió pausar varias veces por el llanto, la excandidata presidencial habló sobre los comentarios que algunos exguerrilleros hicieron en el evento llevado a cabo este miércoles en Bogotá.

Allí, además de los exguerrilleros, también hablaron varias víctimas del secuestro como Carlos Cortés, hijo del periodista Guillermo ‘La chiva’ Cortés, que estuvo secuestrado por la guerrilla.

Lee También

“Oí con emoción el relato de mis hermanos de dolor. Los vi llorar, los vi llorar y he llorado con ellos. Y me cuesta trabajo no seguir llorando. [Rompe en llanto]. Debo confesarles que me sorprende que nosotros, de este lado del escenario, estemos todos llorando y del otro lado no haya habido una sola lágrima”, manifestó Betancourt en el evento de la Comisión de la Verdad.