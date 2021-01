green

El video que circula en redes sociales, publicado en esta nota, habría sido registrado en Cartagena, donde también denunciaron abusos en los cobros a los turistas.

Según El Heraldo, la grabación circula desde noviembre de 2020; no obstante, se volvió viral este domingo, por lo que algunos dicen que se registró durante la celebración de Año Nuevo.

En él se ve a los niños bailando champeta de una forma sexual; específicamente, los menores practican el baile conocido como choque, en el que rozan las partes íntimas.

La grabación no solo demuestra la pérdida de la inocencia de los niños, sino la irresponsabilidad de los padres, pues, en la fiesta participaron hasta pequeños de unos dos o tres años.

Lo peor de la situación es que los menores tuvieron acceso libre a bebidas alcohólicas. Así lo demuestra una niña que, al parecer ya con los efectos del alcohol en la cabeza, bebe cerveza.

Se podría pensar que los menores no tuvieron vigilancia (lo que no exime a los padres de la responsabilidad), pero en el video se aprecia que varios adultos estuvieron presentes en la lamentable escena y no hicieron nada para evitar que se comportaran de esa manera.

Por el momento, no hay pronunciamiento de las autoridades.

Este es el indignante video que impresiona a Colombia este domingo: