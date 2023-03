Según una resolución de un caso estudiado por la Jurisdicción Especial para La Paz (JEP) sobre muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por miembros de la fuerza pública, los pueblos indígenas wiwa y kankuamo sufrieron desproporcionadamente por las acciones de los militares del batallón La Popa.

Estos, según la investigación de la justicia transicional, cometieron al menos 12 ejecuciones extrajudiciales contra miembros de estas comunidades en San Juan del Cesar (La Guajira) y Valledupar (Cesar). Las comunidades fueron estigmatizadas y sufrieron cambios en sus formas de vida, además de la desarmonización en su cultura y su territorio.

Estas consideraciones fueron presentadas por la JEP a las familias y autoridades indígenas el pasado 25 de febrero en los dos municipios. En la reunión con los wiwa, las víctimas le hicieron varias peticiones al tribunal de justicia, la más importante: alejar a los militares de su territorio.

“Nombraremos las áreas para hacer acercamientos espirituales, pero nada más. No los queremos ver a ellos dentro del territorio porque, primeramente, se nos pueden despertar sentimientos de venganza y no queremos seguir promoviendo la guerra en nuestros territorios, y, segundo, tampoco sabemos de las intenciones que ellos traigan, ya que no tenemos confianza por lo que hicieron anteriormente”, explica Camilo Oñate, hermano de Luis Eduardo Oñate Nieves, un joven wiwa de 17 años de la comunidad de Potrerito, que fue asesinado por militares y presentado como paramilitar, aunque no lo era.