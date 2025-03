Un lamentable hecho se registró en Cartagena, Bolívar, ciudad en la que desconocidos prendieron fuego a un refugio de animales abandonados. Afortunadamente, un grupo de vecinos demostraron solidaridad y abrieron las rejas del espacio, lo que permitió que al menos 150 gatos lograran salir.

La ciudadanía rechazó el violento hecho que hubiera podido convertirse en una tragedia. El hecho se registró en el puente peatonal del Napoleón Perea, ubicado en el sector Los Caracoles.

En los videos que circulan en redes sociales quedó en evidencia el desespero de los vecinos, quienes se encargaron de apagar el incendio. La señora Esperanza Soto es la responsable del refugio improvisado y les pidió a las autoridades una atención oportuna, pues según ella, los animales siguen corriendo peligro.

Según Noticias RCN, la mujer cuida los gatos desde hace más de 10 años. La situación ha sido cuestionada, pues algunas personas apoyan a loable labor y otros señalan la salubridad del espacio.

Alcalde @dumek_turbay , no es la primera vez pasa esto y no pasa nada. Hay que proteger a los gaticos y encontrar a los criminales que atentan contra sus vidas.

Cabe resaltar que este lugar ya había sido objeto de los pirómanos e inescrupulosos. En 2024 hubo un incendio que cobró la vida de tres felinos. Adolfo Pérez Fonseca, director de la Umata, habló sobre el hecho y aseguró que se le iba a brindar asistencia a la señora y así mismo, se iban a reubicar los 150 gatos.

“Afortunadamente, no hubo gatos muertos, no hubo gatos incinerados, no hubo gatos heridos. Los grupos veterinarios de la Umata muy temprano hicimos presencia con medicamentos para darle el apoyo y el socorro a este caso, a la señora Esperanza y a sus gatos”, dijo Pérez.