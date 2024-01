El Centro Nacional de Consultoría reveló los resultados de la última encuesta que hicieron para la Presidencia de la República. En este sondeo se les preguntó a los colombianos por la gestión del mandatario y sobre cómo están viendo al país, según informó W Radio.

Así las cosas, el presidente cerró el 2023 dándose un regalazo con los resultados, pues el 48.8 % asegura que tienen una imagen negativa, el 48.6% una positiva y el 2.6 % no sabe o no responde, según los datos de la encuesta publicada en la citada emisora.

Estas cifras representan un aumento en la favorabilidad de Petro con respecto a las encuestas recientes, ya que su imagen positiva pasó de un 38.9 % al 48.6 % en la última medición.

Sin embargo, en el panorama de la gestión del presidente, los resultaron no fueron tan buenos. Ante la pregunta “¿usted aprueba o desaprueba la gestión del presidente Gustavo Petro?”, el 44.7 % de los colombianos respondió que la aprueba, el 52 % la desaprueba, 3.3 % no sabe o no responde”.

“En general, ¿cree que las cosas en Colombia van por buen camino o mal camino”, fue otro de los interrogantes de la encuesta.

Sobre esta pregunta, el 56.8 % piensa que el país va muy mal, mientras que el 38.6% opina que está por un buen sendero bajo la batuta de Gustavo Petro. En términos generales, el único dato positivo que sacó el presidente con este sondeo fue el de su imagen positiva, porque de resto tuvo resultados negativos sobre lo que ha hecho.

Ficha técnica

Centro Nacional de Consultoría

