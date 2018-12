View this post on Instagram

Dolor, no sólo de el, un dolor que sentí como si fuera mío, como si me hubieran amputado la mano con la que puedo demostrar lo que siento, mi apoyo a todos los estudiantes caídos y heridos por la represión de un estado que no quiere que su pueblo sepa la verdad. #conrepresiónnohaynegociación #fuerzaesteban