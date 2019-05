La víctima fue identificada como Astrid Mariana Páez Mendoza, de 18 años, y él como Sergio Andrés Quintero Jaime, de 21. Ella vivía en Bucaramanga y su novio en Ocaña, Norte de Santander, y habitualmente viajaba a visitarla, indicó Vanguardia Liberal.

El comandante de la Policía de Santander, coronel Carlos Julio Cabrera, informó que Quintero Jaime, reconoció el homicidio y entregó un arma de fuego con la cual, al parecer, le disparó a la mujer.

Por eso, será procesado por feminicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego, agregó el medio regional. El cuerpo de la mujer fue hallado en la mañana de este jueves con un disparo en la cabeza.

Los motivos del crimen también habrían empezado a aclararse, pues una persona cercana a la víctima le dijo al diario:

“Él era muy posesivo, no le gustaba que saliera. A las 2:00 de la tarde del miércoles, ella (Astrid) habló con la mamá y le dijo que se iba a ir a reclamar la cédula y que luego se vería con el novio porque le iba a terminar. También le dijo a la hermana que iba para un paseo de la universidad, se fue y ya no regresó. Todos dicen que él fue el que la mató porque fue la última persona que estuvo con ella. Hay quienes dicen que la vieron con él en Rionegro, pero no se sabe bien”.