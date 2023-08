En un operativo llevado a cabo por las autoridades el fin de semana en la comuna Siete de Ibagué, se procedió a desalojar a un grupo de personas que pretendían apoderarse de un terreno ubicado en un barrio de esa zona de la ciudad. Aunque se intentó establecer diálogo con los invasores, al parecer hubo tensiones, pues algunos se resistieron al desalojo.

Funcionarios de la Secretaría de Gobierno Municipal, con su Dirección de Seguridad y Convivencia Ciudadana, acompañados por efectivos de la Policía Metropolitana de Ibagué, que ya se había metido a otra invasión a capturar una banda de microtráfico, Metib; llegaron hasta un lote ubicado en límites entre los barrios La Ceibita y Nazareth, donde de acuerdo con lo informado por las autoridades, varias familias intentaban invadir el espacio desocupado. En el sitio ya se apreciaban varios cambuches, armados con palos y polisombras, donde al parecer pernoctaban estas personas.

Inicialmente, las autoridades les informaron a los invasores sobre el procedimiento y les pidieron que abandonaran el lote, pero varios de ellos se negaron a hacerlo. Por esta razón, fue necesaria la presencia del grupo Undemo (antiguo Esmad), quienes se encargaron de realizar el desalojo, toda vez que se trata de una propiedad privada.

Q’Hubo, aliado de dialogó con habitantes de la zona, quienes indicaron que el predio no está ubicado propiamente en el barrio Nazareth (donde encontraron un joven muerto en un canal en mayo), sino que haría parte de La Ceibita. Asimismo, aseguraron que no era la primera vez que personas intentaban tomarse este lote, pues al parecer hace algún tiempo ya se habría efectuado un desalojo en el mismo lugar.

“Aquí en Nazareth tenemos dos invasiones, una de ellas está ubicada del megacolegio hacia adentro, junto a las torres de San Fermín. Hace ya más de dos años que se tomaron esos lotes y han construído. Desde entonces, acá se ha propagado mucho el robo y el consumo, nos preocupan mucho los niños”, indicó una persona residente en el sector.

Ese lote fue tomado en junio de 2021 por un grupo de más de 50 familias que llegaron al sitio, afirmando que no tenían más a dónde ir y que no tenían cómo pagar arriendos. Por ahora, las autoridades buscarán garantizar que no se inicie un tercer asentamiento en la zona.

Dato

Las autoridades indicaron que el lugar contará con monitoreo permanente para evitar una nueva invasión del lote.

En redes sociales, muchos ciudadanos pidieron que se efectúen estos operativos de desalojo en invasiones como la de Barlovento o Villa Resistencia en la Ciudadela Simón Bolívar.