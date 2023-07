En la mañana de este martes 18 de julio un grupo especial de la Seccional de Investigación Criminal de la Policía Metropolitana de Ibagué, junto con funcionarios de la Secretaría de Gobierno municipal, llevaron a cabo un operativo en la invasión Villa Resistencia. Durante la diligencia judicial detuvieron a seis personas.

Debido a las constantes denuncias efectuadas por la ciudadanía por hechos que alteran el orden público en el asentamiento Villa Resistencia y que también afectan a los habitantes de la Ciudadela Simón Bolívar, la Policía Metropolitana de Ibagué adelantó varios allanamientos en la zona.

Asimismo, Milton Restrepo Ruiz, secretario de Gobierno, dijo que entre 2020 y 2023 se han desarticulado 270 bandas de microtráfico en Ibagué y hay “próximas a desarticular más de 28 durante el periodo de este presente año”.

Para habitantes de sectores cercanos, la invasión ha generado un brote de delincuencia y de manera insistente han solicitado a la Administración local el desalojo del predio.

Pese a que la Alcaldía ha manifestado que sí va a llevar a cabo el desalojo, a la fecha no se ha efectuado ningún procedimiento para retirar a las personas que allí viven.

Sin embargo, Restrepo Ruiz indicó que en los próximos días se organizarán unas mesas de coordinación y advirtió una vez más que el desalojo es complejo, teniendo en cuenta que hay personas vulnerables que habitan el terreno de 5.5 hectáreas.

“Sin duda no solo tenemos una orden judicial sino una instrucción clara del señor Alcalde, el desalojo de Villa Resistencia para proteger para quienes hoy por sentencia judicial son priorizados y para desalojar a aquellos que están generando desorden o inseguridad”. Y aclaró, que el desalojo no tiene ningún tipo de incidencia política, ni electoral. El funcionario también explicó que deben elaborar un plan articulado entre las secretarías y Fuerza Pública, emprender unas demoliciones y asegurar el terreno para que no vuelva a ser invadido.