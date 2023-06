Los Bomberos y tres residentes del barrio Los Mártires, rescataron a Bonny, una canina que estuvo seis días desaparecida y fue hallada en el fondo de un barranco de aproximadamente 40 metros de profundidad.

Q’HUBO dialogó con Daniela Monroy, propietaria de la mascota y estudiante de la Universidad del Tolima.

Señaló que para ella era costumbre llevar a la cachorra a la Universidad: “Acá ya la conocen. Ella regularmente me acompaña. Yo la soltaba y ella me esperaba. No obstante, luego de este susto, la voy a traer, pero no la voy a volver a soltar”, dijo.