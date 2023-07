Arrastrándose por la calle, llegó de nuevo a esta redacción, Juan Carlos Arias Morales, esta vez con la resolución de la acción de tutela que interpuso en contra de la EPS Sanitas, en la que el Juzgado ordena la atención médica que necesita el ciudadano para mejorar su calidad de vida.

Juan Carlos sufrió en Cauca un accidente con un tractor de caña que le afectó su columna vertebral y perdió la movilidad en una parte de su cuerpo. Por esa razón, requiere una silla de ruedas para movilizarse sin problemas por la ciudad, donde se gana la vida como vendedor.

(Lea también: Hombre de 88 años se subió a un árbol, se cayó por accidente y murió)

A este accidente, se le sumaron una trombosis y párkinson, que lo obligaron a exigirle a la EPS la atención requerida. En la resolución con fecha del 23 de junio de 2023, se ordena a la EPS que en un término de tres días se efectúen los exámenes médicos; y si requiere, se entreguen pañitos húmedos, crema antiescara y complementos alimentario.Asimismo, que se otorgue atención médica domiciliaria y una silla de ruedas.

No obstante, Juan Carlos asegura que, aunque lo está atendiendo una profesional, recibió presuntos malos tratos. Agregó que necesita una silla de ruedas eléctrica, debido a que no puede mover sus brazos para impulsarla.

(Vea también: Comerciante que ha salvado 4.800 vidas en puente de Ibagué tendría que dejar su puesto)

“Necesito la silla, pero me responden que no la necesito, y en cambio me regañó la fisioterapeuta, me dijo que me fuera mejor para un ancianato. A mí me toca arrastrarme con las manos, vivo, no tengo quién me acompañe a reclamar medicamentos, me toca gatear para llegar a mi casa.