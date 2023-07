El ‘señor de las avenas del puente de la variante’ en Ibagué, como es conocido por muchos porque ha logrado salvar la vida de más de 4.800 personas en el tristemente llegan a este sector con la intención de hacerse daño, tendría que abandonar el lugar donde por años ha laborado como comerciante.

Según lo contado por Víctor Guerrero, su retiro del lugar se debe a que la concesionaria a cargo de la vía y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) alegan que este puesto, que ha funcionado desde hace 23 años, es un riesgo para las personas que llegan a tomar avena o consumir otro producto.

“Dicen que de pronto un camionero o un conductor puede perder el control del vehículo y al estrellarse causaría daños y las pérdidas de vidas de mis clientes.

“Cabe destacar, que durante 23 años eso no ha ocurrido, por supuesto no me libra ni me protege, pero en nuestra labor social en este puente, donde toda Ibagué conoce la problemática, hemos logrado salvar y rescatar a más de cuatro mil 800 personas”, indicó Guerrero.

Y agregó, que si realmente quienes ejercen control sobre la carretera velaran por la vida y protección de la zona, deberían poner sus ojos sobre el puente en el que han muerto al menos 80 personas.

Cabe resaltar que el último caso fue el de una mujer que pretendía lanzarse con un bebé, pero por fortuna lograron hacerla cambiar de opinión.

“Acudo a mis amigos ibaguereños, abogados que tienen poder, para que me colaboren y unamos esfuerzos. No somos estorbo, ni peligro, prestamos un servicio social y de consuelo”, añadió Guerrero.

Con mucha tristeza por lo que le pueda suceder a él y a sus colaboradores, recuerda esos momentos en los que algún familiar o una persona que intentó acabar con su vida volvió a su puesto para agradecerle por haber evitado la muerte.

“Acá vienen tíos, abuelos, primos, mamás, que me dicen ‘por qué no me detuvo a mi hijo, por qué no lo redujeron… Nosotros muchas veces nos levantamos de la cama a salir a detener personas para que no cometan ese acto y lo haremos, pero ahora depende del respaldo que nos brinden”, añadió.

Es tanta la confianza que hay sobre Víctor y a quienes les ha dado trabajo en su local, que Gestión del Riesgo puso en sus manos un radio para que informe alguna anomalía en el sector y de esta manera llega oportunamente Defensa Civil, bomberos y policía para proteger.