La familia de Gabriel Garatejo Ortiz desea que el adulto mayor pase lo que le queda de existencia de manera digna.

Aunque un juez amparó los derechos fundamentales a la salud y dignidad humana del paciente y le ordenó a Salud Total EPS brindarle atención integral, la Entidad Prestadora de Salud impugnó el fallo.

“Mi padre no se puede valer por sí mismo. Mi señora madre, de 79 años, lo acompaña y trata de darle todos los cuidados, pero le es difícil porque es un abuelo cuidando a otro abuelo”, expresó Edilberto Garatejo Ortiz.

El señor agregó que la pareja de adultos tienen dos hijos, él, que trabaja en Ortega y un hermano que vive en Fresno.

“Nosotros (los hijos) tenemos más de 60 años y por cuestión de trabajo es difícil radicarnos en Ibagué. Aún así, cuando mi papá tiene citas viajamos. Un familiar nos ayudaba con el cuidado de él, pero se cansó porque no era una persona capacitada para la atención de un paciente así”.

En enero de este año, el Juzgado Segundo Penal Municipal con función de Control de Garantías de Ibagué falló una acción de tutela a favor del adulto, no obstante, el fallo de segunda instancia está en trámite.

“Me informaron que la impugnación está en manos del Juzgado Cuarto Penal Municipal con Función de Garantías y que la semana anterior, a más tardar, ya estaba el fallo y que me lo enviarían al correo electrónico, no obstante sigo esperando. Queremos que mi papá viva los últimos meses de vida bien atendido. Mi mamá casi no puede caminar, requiere una cirugía de rodilla, pero no se la ha practicado por la situación de mi padre”, puntualizó el pariente.