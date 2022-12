Un accidente de tránsito le cambió la vida a Kevin David Tique, de apenas 18 años, y a su familia. Además del siniestro, la familia denuncia una presunta negligencia de parte de los paramédicos que atendieron al joven, pues tal como lo muestra un video grabado por un testigo, a Kevin lo dejaron caer de la camilla en la que lo subieron a la ambulancia.

Q´HUBO dialogó con Paola Huelgos, madre del afectado, quien que su hijo permanece en la Clínica Asotrauma de Ibagué y aunque lo pasaron de cuidados intensivos a cuidados intermedios, su estado de salud es delicado.

Agregó, que los paramédicos no le prestaron los primeros auxilios a Kevin como se debía: “Al parecer, la ambulancia no contaba con los elementos necesarios porque a mi hijo no le pusieron cuello ortopédico, nada. Solo se ve un enfermero. ¿Cómo lo van a dejar caer? Ese golpe pudo causarle la muerte a mi niño”.