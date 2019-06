green

“Si la extradición de ‘Jesús Santrich’ ocurre, ¿se están violando los acuerdos?”, le preguntó Amat en el periódico, y que De la Calle respondió:

“Si es extraditado, no creo que eso signifique incumplimiento del acuerdo, sino todo lo contrario. Es la reafirmación de lo pactado”.

“Si Santrich delinquió [después del primero de diciembre 2016], traicionó a las Farc, traicionó a quienes desde el gobierno negociamos de buena fe y traicionó a la sociedad colombiana…”, agregó el exnegociador en el diario.

Y es que cabe recordar que la posibilidad de que el exguerrillero de las Farc sea extraditado a Estados Unidos surgió por unas pruebas que lo involucran con narcotráfico, luego de la firma del acuerdo de paz.

Entre las pruebas en su contra hay un video y el testimonio de Marlon Marín, sobrino de alias ‘Iván Márquez’, de quien De la Calle también habló con Amat, donde también mostró su preocupación porque cree que el pacto de paz que se hizo con las Farc está en peligro con el actual gobierno de Iván Duque.

El exnegociador sugirió que ‘Márquez’ también estaría incumpliendo lo pactado y rechazó una declaración que hizo sobre la entrega de armas.

“Al no concurrir a la JEP, incumple el acuerdo sin duda alguna. Pero hay algo más grave. Decir que fue un error de las Farc no haber conservado las armas es una fábula. Ellos propusieron de mil maneras una especie de armisticio prolongado. Una paz armada con cuentagotas. Esa era la ultralínea roja para nosotros. No había posibilidad de una paz armada. El dilema para las Farc no era ese. El dilema era acuerdo o ruptura. Yo concuerdo con la JEP en que esa manifestación muestra ya una ausencia de voluntad en el cumplimiento de este, que es un tema de fondo”, dijo De la Calle, cuando el entrevistador le preguntó si ‘Márquez’ se había marginado del proceso de paz.