Los detenidos que trabajan en El Heraldo son la reportera Cheyenne Luján y la fotógrafa Mery Granados, mientras que la otra persona que fue subida por los uniformados a un camión de la Policía es el reportero gráfico independiente Carlos Cordero, que, según ese diario, estaba haciendo un reportaje para el Washington Post.

Viany Pérez Vargas, editora de El Heraldo, detalló a Efe que los reporteros fueron retenidos en un enfrentamiento entre manifestantes y el Esmad, que llegó a la zona de la protesta para despejar la Autopista Circunvalar que había sido bloqueada.

“Estaban registrando los hechos y a Carlos Cordero lo tiraron al suelo y le quitaron la cámara. Mery siguió tomando fotografías y luego a ellas las subieron también al camión del Esmad, aunque a Mery no le quitaron la cámara fotográfica”, añadió.

Según relató, las reporteras de El Heraldo se identificaron como periodistas y los uniformados las bajaron del camión para llevarlas en una patrulla a una estación policial, donde el periódico hizo el trámite para que les dejaran libres.

Cuando cubrían la protesta, que estudiantes pertenecientes al Sena y a las universidades públicas y privadas llevan a cabo en la avenida Circunvalar por debajo del puente de la Murillo, dos reporteras de EL HERALDO fueron detenidas por el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad). pic.twitter.com/qvGjX297LW — EL HERALDO (@elheraldoco) November 29, 2019

“Lo que argumenta la Policía es que lo hicieron dentro del procedimiento de disolución de la manifestación y no diferenciaron supuestamente (entre periodistas y manifestantes), pese a que ellas mostraron su identificación”, detalló.

La editora señaló que El Heraldo rechaza “la forma en la que la Policía procede porque entendemos la labor que tienen que hacer las autoridades de control pero evidentemente la labor informativa está por encima de todo y ellos estaban ejerciendo su tarea, no tenían que ser retenidas”.

En ese sentido, el diario informó que los tres reporteros fueron dejados en libertad después de las 3 de la tarde, hora en que incluso la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) intervino pidiendo la liberación de los comunicadores.

La FLIP le hace un llamado a la @PoliciaColombia para que investigue el actuar de los agentes involucrados en estos hechos. Además, la fundación le hace un llamado a @PoliciaColombia y @PoliciaBquilla para que cumpla con su deber de garantizar el ejercicio periodístico. — FLIP (@FLIP_org) November 29, 2019

El comandante de la Policía de Barranquilla, general Ricardo Alarcón, señaló que los periodistas no estaban “plenamente identificados, no llevaban el chaleco que usualmente se utiliza en estos eventos para que sean reconocidos y no portaban el carné de manera visible”.

“Una vez me comunico con el director de El Heraldo (Marco Schwartz), que me manifiesta que hay dos periodistas allí y ordeno que los identifiquen. Cuando son identificados se procede a dejarlos salir”, explicó a la prensa el general Alarcón quien añadió que a Cordero le devolvieron la cámara fotográfica. Sin embargo, algunas de las fotos divulgadas por ese diario muestran que contra él se usó fuerza excesiva al detenerlo:

Según el relato de las periodistas, durante el hecho, que ocurrió alrededor de la 1:30 de este viernes, a un reportero gráfico de otro medio, también retenido, le fue confiscada su cámara. ➡️ Todos los detalles: https://t.co/9jUqiZevtp pic.twitter.com/36njVAO71H — EL HERALDO (@elheraldoco) November 29, 2019

El diario barranquillero publicó un video en que se muestra parte de lo sucedido: