El sábado 26 de julio de 2025, la ciudad de Manizales enfrentó una de sus noticias más conmovedoras en tiempos recientes: una pequeña de 2 años fue trágicamente asesinada presuntamente por su propia madre, Silvana Torres, en el barrio San Sebastián.

Según el informe del SES Hospital Universitario de Caldas revelado por La Patria, Antonella resultó en paro cardiorrespiratorio a causa de una herida con arma corto punzante en el cuello. A pesar de las labores de reanimación y otros procedimientos de emergencia realizados por el personal médico, la pequeña falleció a la 12:15 p.m. debido a un shock hipovolémico.

El hospital dispuso de las herramientas más avanzadas para reanimarla, pero no hubo caso, pues las heridas eran muy graves. Los intentos de rescatarla duraron una hora.

La madre de la víctima, y presunta autora del hecho, fue capturada en flagrancia por las autoridades. Como informó El Tiempo, el comandante de la Policía Metropolitana de Manizales, coronel Dave Anderson Figueroa Castellanos, indicó que Silvana Torres fue trasladada a un centro médico para atender sus propias lesiones.

Confesión de Silvana Torres por el crimen contra su hija de 2 años

Silvana Torres, una joven de 19 años, confesó ante profesionales de la Clínica San Juan de Dios que atacó con un cuchillo a su hija Antonella López Torres, de casi 3 años, en un momento de rabia y desesperación. Dijo sentirse abrumada y arrepentida: “Me enceguecí, me llené de rabia (…). Sé que me odian por lo que hice, por eso me quería morir”, relató en su atención médica, según documentos conocidos por La Patria. Después del presunto homicidio, fue trasladada a la Clínica Ospedale, donde se le leyeron sus derechos como capturada por homicidio agravado, y más tarde, la Fiscalía legalizó su captura con base en la necropsia de la menor.

La joven no aceptó los cargos que se le imputan. La Fiscalía pedirá medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras la defensa buscará alegar inimputabilidad por presunta falta de consciencia en sus actos. La Patria, medio aliado de Pulzo, informó que Silvana no tiene antecedentes psiquiátricos ni médicos, y que la Fiscalía también evalúa como hipótesis un conflicto sentimental con el padre de la niña, quien, según se conoció, estaba presente en la vida de Antonella, pero se había negado a retomar la relación con la madre. La comunidad del barrio San Sebastián ha expresado su profunda tristeza y planea más homenajes para la menor.

