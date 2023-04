El santuario, que se podría decir es uno de los puntos más representativos de Bogotá, en Semana Santa se convierte en el epicentro religioso más apetecido y visitado por cientos de ciudadanos y turistas.

Durante los siete días de la semana, la iglesia del cerro tiene una programación de eucaristías en varios horarios del día, pero por supuesto los domingos son los días con más afluencia.

Sin embargo, para la Semana Mayor, la basílica menor, nombrada de esa manera por el papa Pio XII en 1956, el jueves y viernes santo también tendrá varias misas a lo largo del día.

Cuánto vale subir a Monserrate

De acuerdo con el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), entidad encargada de administrar el sendero del cerro, este tiene 1.605 escalones y más de 2.300 metros de extensión.

Subir a Monserrate por el camino no tiene ningún costo y asistir a los eventos religiosos en la basílica tampoco, ya que el único servicio por el que hay que pagar, es si se hace el ascenso o descenso del cerro por el funicular.

Las tarifas que maneja el servicio de lunes a sábados son las siguientes:

Ida y regreso $ 27.000

Un solo trayecto $ 16.000

Adulto mayor (Mayor a 62 años) $ 22.500

Grupos adultos (Grupos mayores a 20 pax) $ 22.500

Grupos niños (Grupos mayores a 20 pax) $ 16.000

Fast Pass $ 73.500

Deportistas: Solo descenso (Entre las 5:30 a.m. y 9:00 a.m. NO APLICA PARA DÍAS FESTIVOS) $ 8.500

Cabe destacar que los domingos y festivos el costo es más económico, pues el pasaje ida y regreso cuesta 16.000 pesos; un solo trayecto tiene un valor de 9.000 pesos; los adultos mayores solo deben pagar 12.500 y el Fast Pass sí tiene el mismo precio de 73.500 pesos.

Programación de Monserrate en Semana Santa

Para conmemorar la llegada de Jesús a Jerusalén en el domingo de ramos, los horarios de eucaristía serán a las 6:30 a.m.; 8:00 a.m.; 9:30 a.m.; 11: 00 a.m.; 12:30 p.m.; 2:30 p.m. y 4:00 p.m.

El lunes y el miércoles santo las misas serán a las 10:00 am; 12:00 pm y 2:00 pm, pero el martes santo el horario cambia y los encuentros religiosos se harán a las 12:00 pm; 2:00 pm y 4:00 pm.

Por otra parte, para el jueves santo que es uno de los días más importantes de la semana en Monserrate se realizarán eucaristías especiales. Una de ellas es por los enfermos que se llevará a cabo en varios horarios: 7:00 am; 8:30 am; 10:00 am; 11:30 am y 1:00 pm.

Además, a las 3 de la tarde se hará la eucaristía de lavatorio de los pies y mandamiento del amor. A las 4:30 pm será la adoración eucarística en el monumento y a las 7 de la noche se hará el cierre de la basílica.

El viernes santo el santuario hará su apertura a las 4:30 de la mañana para que los devotos comiencen a subir la montaña, pues la primera celebración litúrgica se hará a las 5 de la mañana.

Los siguientes horarios de misa son a las 6:15 am; 7:30 am; 8:45 am; 10:00 am; 11:15 am; 12:30 pm y 3:00 pm. El cierre del día también será a las 7 de la noche.

El sábado santo el evento especial es la misa de los siete dolores de la Virgen María, cuyos horarios son: 8:00 am; 9:30 am; 11:00 am y 12:30 pm, pero ahí no termina el día ya que, a las 6 de la tarde, se realizará la vigilia pascual.

Finalmente, el domingo de pascua 8 de abril, que es el fin de la Semana Santa, las eucaristías se harán desde las 6:30 am; 8:00 am; 9:30 am; 11:00 am; 12:30 pm; 2:30 pm y la última a las 4:00 pm.

Horarios de los caminos de los Cerros Orientales en Semana Santa

Por otro lado, en estas fechas también hay un plan ideal para aquellos que disfrutan de las caminatas por senderos.

De acuerdo con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, en ciertos días los senderos estarán en operación por lo que la ciudadanía interesada en asistir debe tener en cuenta la siguiente programación:

Camino Quebrada La Vieja : martes, miércoles, sábado y domingo.

: martes, miércoles, sábado y domingo. Camino Guadalupe Aguanoso : sábado y domingo.

: sábado y domingo. Camino San Francisco Vicachá : sábado y domingo.

: sábado y domingo. Caminos Km11-12 Quebradas: martes y sábado.

Cabe resaltar que para hacer el recorrido por los senderos mencionados durante los días santos, se debe hacer reserva a través de la app ‘Caminos de los cerros orientales’.