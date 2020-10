Toro, quien estaba entrando a su casa de la localidad de Bosa (sur de Bogotá) con una amiga, se dio cuenta de la presencia de 2 ladrones que andaban en bicicleta. Cuando él les dijo que se fueran, uno de ellos sacó una pistola y le disparó a quemarropa en la cara, informó Noticias Caracol.

Mientras estaba en el piso, el otro delincuente le revisó los bolsillos y se llevó su celular. Acto seguido, los dos ladrones se escaparon corriendo y en bicicleta, añadió ese medio.

La víctima, quien tiene comprometida la movilidad de su cuerpo, contó en ese informativo que la bala quedó alojada en su región cervical, entre la columna y el cráneo.

Detalló que durante todo el tiempo estuvo consciente, por lo que recuerda el momento en que llegó su familia a auxiliarlo y posteriormente arribaron los paramédicos para trasladarlo hasta un hospital.

Finalmente, hizo un pedido a las autoridades para que se adelante el proceso en contra de los delincuentes, ya que hasta el momento no ha recibido notificación alguna por parte de la Policía.

“Les pido, por favor, que se apersonen del caso para que esto no quede impune, debido a que no han presentado ninguna declaración. No sé nada, si los cogieron o no. No quiero que esto quede impune como muchos casos más” concluyó Toro, en diálogo con Noticias Caracol.