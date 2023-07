El hombre que tiene un proceso judicial abierto por atentar contra el expresidente Iván Duque en la zona rural de Cúcuta está entre los delegados de las disidencias de la Farc para el proceso de paz que realiza el gobierno del presidente Gustavo Petro.

Se trata de Carlos Eduardo García Téllez, reconocido dentro de esta estructura con el alias de ‘Andrey’, quien habría disparado contra el helicóptero en el que se movilizaba el expresidente aquel 25 de junio de 2021, cuando este fue atacado a disparos de fusil, en un hecho que no dejó lesionados.

García Téllez es uno de los seis representantes de las disidencias que se sentará con representantes del Gobierno Nacionalpara iniciar las negociaciones en el marco de llamada paz total de la estructura liderada por alias ‘Iván Mordisco’.

De acuerdo con la resolución 197 del 10 de abril de 2023, “es potestad constitucional del Presidente de la República decidir cómo, cuándo y con quiénes puede llevar a cabo diálogos y negociaciones para lograr el desarme y la desmovilización del Estado Mayor Central FARC EP-, como responsable de la preservación del orden público en toda la Nación, y en tal medida el logro de la convivencia pacífica”.

Todo esto se hace en medio de las determinaciones del presidente Gustavo Petro para levantar las órdenes de captura que hay en contra de alias ‘Andrey’, ya que no solo se le investiga por el ataque a Iván Duque, sino también por el secuestro en diciembre de 2022 de Javier Villamizar, Yohan Arenas y Diego Hernández, tres policías en Tibú, Norte de Santander, los cuales liberaron posteriormente. También tiene otra investigación por el secuestro del soldado profesional Dayan Leonardo Ávila Chona, plagiado el 4 de noviembre de 2021 en Ocaña.

De hecho, mediante el decreto 160 del 7 de junio de 2023, Petro dio aval para que mientras forme parte de la mesa de negociación, no sea perseguido por ninguna autoridad.

“Informe a las autoridades judiciales. Comunicar la presente resolución a la autoridad judicial correspondiente, para que, en el marco de su competencia y en aplicación de lo previsto en la ley 2272 de 2022, suspenda las órdenes de captura dictadas en contra del señor Carlos Eduardo García Téllez por el término de vigencia de la presente decisión”, señala uno de los apartes de este decreto.

Alias ‘Andrey’ sería el segundo hombre al mando de las disidencias de las Farc y ha estado 12 de los 35 años de su vida dedicado a la vida insurgente. Estaría vinculado a negocios como narcotráfico, minería ilegal, contrabando y extorsiones, y se movería principalmente por Tibú, en Colombia, y el estadio de Zulia, en Venezuela.

Pero el hecho de que este hombre forme parte de estas negociaciones no garantiza la presencia de ‘Iván Mordisco’, de acuerdo con lo expresado en junio pasado a Caracol Radio: “no conocemos si el camarada Iván vaya a ser o no parte de la mesa”.