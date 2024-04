Por: QHUBO IBAGUÉ

Un hombre fue inmovilizado por la Policía, debido a que estaba amenazando con arma blanca a su excompañera sentimental.

La Policía de Ibagué informó que gracias a la denuncia oportuna de la comunidad de Villa Restrepo, los uniformados de la subestación Llanitos, lograron llegar a tiempo a una finca de ese sector y evitar con el uso del Taser, que un sujeto con antecedentes de violencia contra la mujer le causara la muerte a su excompañera sentimental.

El hecho ocurrió el 5 de abril, cuando el reloj marcaba las 3:00 de la tarde en zona rural de Ibagué, en la finca La Maravilla, ubicada en la vía que conduce al corregimiento Juntas. Uniformados adscritos a la subestación Llanitos, capturaron en flagrancia a Jhon Emerson Muñoz Guerrero de 30 años, natural de Purificación, por el delito de violencia intrafamiliar y lesiones personales.

Hasta ese lugar había llegado la víctima, quien fue persuadida mediante engaños por Muñoz Guerrero, con la promesa de entregarle un supuesto dinero para su manutención.

Las autoridades resaltaron que Jhon Muñoz, ya había sido capturado en diciembre del 2022, por el delito de porte ilegal de armas de fuego. Para esa fecha, este sujeto, fue sorprendido en flagrancia por la policía, cuando amenazaba con un arma de fuego y un machete, a la misma mujer, quien para ese entonces convivía con él.

Tras las audiencias preliminares, había sido cobijado con una medida de aseguramiento en centro carcelario, y la mujer, fue atendida en la ruta de acción institucional para la atención de víctimas de violencia de género y resguardada en un hogar de paso.

Este sujeto recobró su libertad el 9 de enero de 2024, luego de permanecer 13 meses en prisión. Una vez en las calles, buscó a la mujer insistentemente con la intención de persuadirla para que retirara la denuncia que tenía interpuesta en la Fiscalía por el delito de violencia intrafamiliar en su contra y así evitar una nueva captura.

Fue así que logró convencerla para que llegara en la tarde del viernes hasta la finca, para lo cual le envió fotografías de un supuesto dinero que le iba a entregar, como muestra de su supuesto cambio.

La mujer de 38 años, sin imaginar que Muñoz tenía planeado agredirla, llegó al mediodía, para hablar con él y recibir el dinero.

De un momento a otro, Muñoz cogió un machete y la sujetó del cuello, amenazándola de muerte sino desistía de la denuncia y volvía con él.

Vecinos del sector al escuchar los gritos de auxilio de la mujer, alertaron a la Policía y varios uniformados de la subestación Llanitos, llegaron rápidamente al lugar y se encontraron con una escena desgarradora.

“Cuando llegamos, el hombre tenía a la mujer sujetada del cuello y con el machete amenazaba con causarle una herida de muerte. Nosotros tratamos de controlar la situación, hablando con él, diciéndole que si la soltaba no iba a pasar nada, que solo queríamos llevarnos a la señora sana y salva. Por más que lo intentamos, este sujeto estaba enceguecido, no escuchaba, solo nos decía que la iba a matar”.

“Al ver que nuestra intención de persuadirlo era en vano, decidimos desviar su atención, cuando vimos la oportunidad, disparamos nuestro dispositivo eléctrico de letalidad reducida (TASER), a pesar de que logramos impactarlo, por su alto grado de exaltación la corriente del dispositivo no le hacía efecto, antes de lograr desarmarlo, alcanzó a agredir a la mujer en el omoplato izquierdo y en su mano derecha, y cuando ya estaba en el piso, se autolesiono con el machete, causándose una herida en el cuello”, manifestó uno de los policías que atendió el caso.

La mujer, fue trasladada rápidamente a la clínica Tolima, donde está siendo atendida y se recupera satisfactoriamente de las heridas, bajo la protección de la Policía Nacional.

Por su parte, el hombre bajo custodia de la Policía, fue traslado al hospital Federico Lleras Acosta, donde recibe atención médica y desde allí se adelantan los actos urgentes de su captura.

Es de resaltar que la mujer, después de los hechos registrados en diciembre de 2022, había sido cobijada con una medida de protección. Asimismo, investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación CTI, quienes llevaban la investigación de esos hechos, lo estaban buscando para materializar una orden de captura que tenía vigente desde el 15 de marzo por el delito de violencia intrafamiliar.

Al respecto, la coronel Sandra Liliana Rodríguez Castro, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, manifestó: “la denuncia de la comunidad nos permitió actuar de forma rápida y efectiva, para así evitar una tragedia. Seguimos enfocando nuestros esfuerzos para que hechos como estos no se sigan presentando. Como todos recordarán, dispusimos de un grupo especial para poner en marcha la patrulla púrpura rural, que nos ayude a llegar a las mujeres de estas zonas y enterarlas de la ruta de actuación, suministrar líneas de apoyo, en caso de que sean víctimas de delitos relacionados con la violencia de género”, puntualizó.

