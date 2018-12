Aunque el hombre fue capturado en flagrancia y judicializado por el delito de maltrato animal, en las últimas horas de este lunes, un juez lo dejó en libertad por considerar que no representa ningún peligro para la sociedad.

Luego de la decisión judicial, Hostia Márquez decidió compartir la grabación en la que explicó:

“Yo no soy, como dicen, un asesino sino que los animales me atacaron y yo por defenderme lo maté”.

Mientras el confeso maltratador hablaba sobre su brutal actuación, de fondo se escuchaban las voces de varias personas gritando: “No al maltrato animal”. Enseguida, Hostia Márquez pidió disculpas por el hecho:

“Me disculpa toda la comunidad si se me pasó la mano y quiero que me perdonen. Y de aquí en adelante voy a cambiar porque yo tengo mi hoja de vida bien limpia y yo sé que no cometí errores. Perdónenme”.