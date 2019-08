Noticias Caracol compartió los 16 minutos de charla que tuvo Hollman Morris con el periodista y presentador Juan Diego Alvira, como parte de la sección ‘Al Tablero’, en donde invitan a los candidatos a que muestren su programa de gobierno.

En medio del diálogo, Alvira le preguntó a Morris si en algún momento de su vida consumió drogas, pues cabe recordar que él aceptó que hubo problemas “con algunas sustancias” cuando tuvo que salir exiliado del país.

Además, porque debido a eso el candidato hizo en el noticiero una exposición de la propuesta que tiene para dar continuidad al programa ‘Jóvenes en Paz’, de la alcaldía de Gustavo Petro, con el que según él se logró “quitar 10.000 jóvenes” de las garras del microtráfico en la ciudad.

“Ya pasó la época de las drogas, ya quedó en la adolescencia, en la rumba. Pero tampoco soy un moralista. Creo que el tema no es persecución, no es represión. No creo que policías de la ciudad se conviertan en terapeutas. A punta de bolillo no se saca a nuestros pelados, a nuestros jóvenes, de las drogas. Yo propongo educación y prevención, y volver a la política de la Bogotá Humana: los Camad en los barrios, línea de atención”, respondió Morris.

"Esa época (de consumo de drogas) ya pasó: Hollman Morris, candidato a la Alcaldía de Bogotá, habla de sus propuestas en materia de seguridad"

Como el candidato también habló de acercar la justicia a la ciudadanía en sus localidades, a través de las casas de justicia, para que mujeres que sean violentadas en el hogar puedan denunciar con prontitud, Alvira le preguntó precisamente por el lío judicial que libra con su exesposa Patricia Casas, que lo denunció por supuesta violencia intrafamiliar.

También, porque 20 hombres y 60 mujeres, en cabeza de Ángela María Robledo, firmaron una carta para hacer público que no lo respaldarán en su aspiración a la alcaldía.

“Se responde con respeto (a los que firmaron la carta), pero acá hay otro derecho que prima: el derecho del debido proceso. No hay un juez que haya todavía condenado a Hollman Morris. (¿Y si lo condenan siendo alcalde?) Ahí se toman determinaciones. Pero yo le puedo decir una cosa: estoy totalmente seguro de mi inocencia, mi acervo probatorio está ahí, en la Fiscalía. Todas las pruebas de mi inocencia. Yo puedo sacar mi acervo probatorio de defensa y me llevo por delante a la mamá de mis hijos. Yo tengo que preservar a mis hijos”, respondió.

"No hay un juez que haya condenado a Hollman Morris. Estoy completamente seguro de mi inocencia", afirma el candidato a la Alcaldía de Bogotá"

Otro de los temas de los que le preguntaron fue por la construcción del metro elevado, pues Morris se muestra en contra de esta obra y por eso su propuesta es hacerlo subterráneo.

“Ningún candidato responsable con la ciudad, hoy, se puede comprometer con el metro elevado, así lo dejen contratado, porque no sabemos cuánto vale. El metro subterráneo está en los 16,5 billones, ya están todos los estudios. Es el mejor negocio para Bogotá”, advirtió.

