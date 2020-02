green

“El presidente, en un discurso público en donde estaban los niños acompañándolo, dijo ‘aquí se acabará la mermelada en este país, no habrá más mermelada para nadie'”, relató la nueva ministra, según CM&.

“Y el niño ha comenzado a llorar y a decir ‘pero si a mí me gusta la mermelada, pero si yo todas las mañanas desayuno con mermelada”, prosiguió Arango.

“A mí me gusta la mermelada de fresa, ¿por qué me la van a quitar? ¿Mi papá ahora por qué me la va a quitar?”, decía la funcionaria, simulando la voz de un niño haciendo berrinche, generando risas y sonrisas entre los asistentes al acto.

Este fue el momento en que Arango reveló la anécdota, según el noticiero, que también bromeó al respecto: