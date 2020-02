green

En ese mismo medio, el pasado 31 de enero, Pava aseguró que le parecía ilógico que la hija del congresista –que promulga los ideales del socialismo– haya tomado la decisión de continuar su vida académica en el exterior.

“Al alejar a sus hijos de la sociedad colombiana y de nuestro sistema educativo, Petro está demostrando que su lucha es impostada, falsa, traicionera y felona; demuestra que solo busca beneficios personales”, afirmó el columnista en aquel momento.

Debido a esto, Sofía Petro Alcocer no se quedó callada y le contestó al también contador público por su graves acusaciones en contra de ella y de su padre.

“Señor Columnista, he sido yo quien ha tomado la decisión de estudiar en el extranjero, no porque no quiera enfrentar junto con mis compañeros las múltiples luchas que han llevado en los últimos años por la búsqueda de una educación pública de calidad”, manifestó Petro Alcocer en el impreso.

Luego, agregó: “la realidad es que he decidido estudiar en el exterior por motivos mucho más personales originados por la agitada vida política del país de la cual mi padre hace parte y que, queriéndolo o no, ha envuelto a mi familia en una nebulosa de presiones y agresiones constantes”.

La hija del senador finalmente enfatizó en la columna dirigida a Pava que “ser socialista no significa querer que todos vivamos en la pobreza” y que “en ningún caso se busca empobrecer al rico, sino enriquecer al pobre”.

Este no es el primer cuestionamiento que le hacen a Gustavo Petro sobre este tema, ya que en agosto pasado recibió varias críticas por parte de María Fernanda Cabal luego de que anunciara la noticia de que Sofía iba a estudiar en Europa.