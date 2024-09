Por: DIARIO DEL PEREIRA

El paro de camioneros en Colombia, que ya suma cuatro días, ha comenzado a generar serios problemas de abastecimiento en varias zonas del país. La causa principal del cese de actividades radica en el reciente incremento de 1.100 pesos en el precio del ACPM, que entró en vigencia el 31 de agosto de 2024.

Los bloqueos en las vías han generado una crisis alimentaria, y en algunos casos, la muerte de animales debido a la falta de agua y alimentos.

Henry Cárdenas, líder de Fedetranscarga, señaló que la situación podría empeorar si el Gobierno no toma medidas concretas. Según Cárdenas, el gremio está exigiendo la eliminación de un nuevo incremento de 800 pesos adicionales en el ACPM que el Gobierno planea para 2025. “Si no queda firmado que el próximo año no habrá más aumentos, volveremos a tener el mismo problema en enero”, advirtió.

Por su parte, Nelson Bermúdez, alcalde de La Vega, hizo un llamado a la calma tras los recientes hechos de violencia que han sacudido a su comunidad. La muerte de Evelyn Sofía ha generado preocupación entre los habitantes, quienes exigen mayor seguridad para los menores. Las autoridades ya han iniciado una investigación sobre el caso.

Mientras tanto, los colombianos enfrentan una creciente incertidumbre ante el panorama que se avecina en enero de 2025. Los temores de que el paro se extienda y agrave la crisis económica son cada vez mayores.

