El paseo de una familia ecuatoriana se convirtió en todo un calvario luego de que Javier Vásquez, de 37 años, desapareciera el pasado 22 de diciembre en Medellín. El núcleo familiar, que estaba compuesto por una madre y sus dos hijos, había llegado a Bogotá el 20 de diciembre y posteriormente viajaron a la capital antioqueña para pasar Navidad.

Aunque los extranjeros tenían planeado viajar a Cartagena y regresar a su país de origen el 28 de diciembre, todo cambió cuando Vásquez salió el pasado domingo para compartir, presuntamente, con una mujer que habría conocido por una aplicación de citas. Según ha destacado la familia del hombre, ese día subió algunas publicaciones en sus redes sociales acompañado de varias personas, mismas que su hermano y su madre no conocían.

Al parecer, las horas fueron pasando y Vásquez nunca regresó al hotel donde estaba hospedado por su familia y, por el contrario, se habrían registrado varias compras por más de 2.000 dólares desde sus tarjetas bancarias. Con esta situación los familiares del extranjero alertaron a las autoridades y presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación.

Aunque la búsqueda de esta familia ecuatoriana persistió por más de 48 horas, hace pocos minutos llegó la noticia que no querían recibir: Javier Vásquez fue hallado sin vida en un hotel del centro de la ciudad.

Por su parte, fue la misma madre de Vásquez quien le confirmó a Blu Radio la situación, mientras que la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá se encuentra realizando las respectivas investigaciones para determinar cómo ocurrió la muerte del ciudadano ecuatoriano.

Finalmente, se ha podido conocer que el cuerpo del extranjero ya se encuentra en la sede de Medicina Legal en donde fue llevado desde el pasado 23 de diciembre, no obstante, como el hombre no tenía documentos no fue sino hasta hoy que su familia pudo reconocerlo.

