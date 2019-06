La víctima, en entrevista con Blu Radio, relató que salía de departir con unos amigos cuando, junto con ellos, pasó por un lugar donde los agresores, mal llamados hinchas (unos 6) estaban tomando.

Los atacantes, según dijo Correa, empezaron a gritarles cosas, luego les tiraron piedras y los corretearon, pero ella se cayó. Ahí fue cuando tres hombres, que si bien no tenían prendas alusivas a Millonarios, sí tenían tatuajes del equipo, dijo la víctima, empezaron a patearla y hasta apuñalarla, como quedó grabado en un video.

“Hasta cierto punto nosotros nos defendimos, pero yo me caigo, me golpean, me dan una puñalada en la pierna y otras 6 en la cabeza. Tengo una costilla fracturada y muchos golpes. La cara, por la patada, la tengo muy inflamada”, dijo Correa.