Muñoz aseguró, en Noticias Caracol, que su hijo no tiene por qué pagar por asesinar al hombre que mató a su esposa, en medio de un atraco, porque esa fue su manera de hacer justicia.

“Que Dios no quiera me lo pongan preso, porque lo que él hizo fue justicia. Yo quiero que esto no se quede impune acá en Fusagasugá. Yo quiero que hagan algo, por favor”, señaló la mamá de Cardona.