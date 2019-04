Eso fue lo que contó Ibargüen este lunes en Noticias Caracol, en donde dijo que el inconveniente ocurrió el pasado viernes en la reconocida discoteca a donde llegó con su novia con el fin de asistir a un evento con amigos.

“Llego con mi novia y nos anunciamos, porque íbamos al cumpleaños de un amigo que se encontraba al interior del establecimiento. La persona del filtro nos dice: ‘no pueden ingresar porque hoy hay un evento especial y ustedes no cumplen con el código de vestimenta del lugar’”, explicó el hombre.

Pero Ibargüen aseguró que este requisito de vestuario al parecer no era para todos los clientes, pues vio cuando dejaron ingresar “a 4 jóvenes vestidos de manera muy informal: chaqueta de jean, tenis, suéter…”.

“Le hacemos el comentario de porqué a ellos sí y a nosotros no. Y él dice que solo recibe órdenes. Llega el administrador y dice que no podemos ingresar por la vestimenta, que no cumplimos con los códigos, pero yo le digo que ingresaron 4 jóvenes con una vestimenta igual o peor a la de nosotros. Y él se limita a decir que no podemos ingresar. Entonces, le digo que es un tema de raza, por mi color, y el señor se va y nos deja ahí…”, contó.