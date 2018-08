El hecho revivió de inmediato la tragedia de marzo de 2017 en la que una avalancha dejó más de 300 muertos. Desde ese momento, el Gobierno Nacional se comprometió a reconstruir la ciudad y a realizar obras de mitigación para evitar la repetición de situaciones similares.

En ese sentido, se dio la entrevista de La FM con Aroca, pero el balance que la gobernadora empezó a dar al aire no resultó satisfactorio para Vélez, comoquiera que él mismo cubrió la tragedia de hace año y medio.

“Lo que hemos oído del Gobierno Nacional han sido planes, estudios, supuestamente un gerente, pero escuchamos y vemos imágenes donde aparentemente no se ha hecho nada”, empezó Vélez.

“Decir que no se ha hecho nada sería faltar a la verdad”, respondió Aroca, y habló de otras circunstancias de Mocoa: “Es la capital más bañada de ríos, la ubicación geográfica, igualmente, sentimos que de cierta manera dificulta las labores de reconstrucción… […] Las obras de mitigación definitivas están en proceso de estudios y diseño”.

El artículo continúa abajo

“No podemos pasárnosla, cada que llueve, evacuando la ciudad de 30.000 personas”, agregó y dijo: “No podemos retroceder 400 años y decirles a los fundadores: ‘Oiga, por qué fundaron acá’”, y contó que el acueducto que se colapsa cada vez que llueve se comenzó a construir desde 1929.

Pero llegó un momento en que Vélez la interrumpió y le dijo: “Yo estuve en Mocoa hace un año, cuando ocurrió la avalancha, y ese mismo discurso que usted me está echando hoy, me lo echaron hace un año. Exactamente igual: ‘Vamos a mover el pueblo, es muy difícil, hay que reubicarlo, la gente construyó a orillas del río’. Y acaba de pasar otra cosa. ¿Qué están esperando?”.

“Yo le digo a usted, con todo respeto y cariño, en siete minutos, no ha dicho nada. Nada. Nada que contribuya, que adicione o que informe directamente a la comunidad. La está escuchando el país, gobernadora”, recriminó Vélez.

“La gerencia de la construcción no depende de mí como gobernadora”, dijo la mandataria regional.

Vélez la invitó entonces a mostrar los puntos rojos y decirle al Gobierno Nacional que “no han hecho nada”. “Pero lo primero que usted dice en esta entrevista es que sí hicieron”, le dijo Vélez.

“Yo no puedo decir que no se ha hecho nada. Sería faltar a la verdad. Sería faltar a las viviendas que se han entregado. Yo ayer estuve viendo cómo avanza la reconstrucción del acueducto. Yo no puedo mentirles”, respondió Aroca.

“¿En cuánto está el acueducto, gobernadora?”, le preguntó Vélez.

“El porcentaje que nos informaron ayer, recuerde que…”, iba a responder Aroca sin ir al punto.

“¡¿En cuánto está el acueducto, gobernadora?!”, interrogó con voz más alta el periodista. “Respóndame lo que le estoy preguntando. ¿En cuánto está el acueducto?”.

“Lo que nos informan allá es en el 30 %”, dijo finalmente Aroca.

“El 30 % hace un año, gobernadora”, concluyó Vélez, y le inzo una invitación: “Aproveche [esta entrevista]”.

“El país, no solamente el Gobierno, el país se ha olvidado de que nosotros existimos. Estamos presentando una vulnerabilidad y a esto no podemos darle más la espalda”, se quejó Aroca.

Preguntada por quién es el responsable de no avanzar en el proceso de reconstrucción de Mocoa y del lento proceso de mitigación, respondió: “La problemática es la ubicación geográfica de Mocoa, y de ello derivan muchas complejidades”.