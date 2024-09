Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

El presidente Gustavo Petro salió este viernes 13 de septiembre en un evento público a hablar sobre la posibilidad de legalizar el consumo del cannabis. “Eso debería ser legal: la marihuana, y enseñarle al niño y a la niña lo que se le debe enseñar, por ejemplo con el alcohol o el cigarrillo. Y ahora usan una vaina que es peor, el vapeador, que dicen los científicos que es peor que el cigarrillo”, dijo desde Caquetá.

(Vea también: Petro (a regañadientes) se retractó sobre lío con Vargas Lleras, pero sin disculparse)

El primer mandatario se encuentra en Cartagena del Chairá en el marco de la gira ‘Salvemos la Selva, Conservar Paga’, con la cual el Gobierno entrega incentivos económicos a las familias que se comprometan con el cuidado de los bosques evitando la deforestación. En ese contexto, Petro también dijo que “no estamos convocando a un ejército de armas” para defender a la democracia.

En ese sentido, también se refirió a su viaje de la próxima semana a Nueva York para asistir a la Asamblea de las Naciones Unidas. El jefe de Estado señaló que hablará de todo lo que considera que está mal en el orden democrático. “Hay que decir la verdad en el corazón del poder mundial”, afirmó, refiriéndose a su visita, que tendrá lugar entre el 20 y el 26 de septiembre.

Como en otras ocasiones, el presidente también mencionó la guerra que actualmente se desarrolla entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza: “Dejen de matar niños en Gaza”. Y añadió que cuando se retire no quiere que le hagan un monumento: “A mí no me hagan estatua si es que alguien se le ocurre”.

(Lea también: “No soy petrista, pero tampoco le apuesto al fracaso del Gobierno”: Salamanca)

Se espera que el presidente regrese de la Amazonía a Bogotá sobre el mediodía de este sábado para asistir a la Asamblea del Cambio, convocada por el progresismo en la Universidad Nacional.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.