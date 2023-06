Luego del milagroso rescate (y ahora sí confirmado) de los niños Lesly, Soleiny, Tien y Cristin, en la selva del Guaviare después del accidente en avioneta que sufrieron, el presidente Gustavo Petro dio sus declaraciones por el milagrosos hallazgo.

Con fotos en mano, las Fuerzas Militares confirmaron 100 % que los pequeños fueron encontrados. El presidente no tardó en referirse a la noticia, primero a través de Twitter y después a los medios de comunicación.

El mandatario, desde Cuba, describió el hito de este 9 de junio como “un día mágico”, en medio de los avances en los diálogos en La Habana con el Eln. Precisamente por estas negociaciones fue que Petro cruzó dos situaciones que no tienen nada que ver, es decir, que encontraron a los niños y lo que ha sucedido con la guerrilla colombiana.

Por otro lado, se refirió al estado de salud de los menores, que están deshidratados y con picaduras de insectos luego de las difíciles condiciones que tuvieron que pasar. Por esta razón, médicos fueron a donde los niños para valorarlos, ya que por su débil estado tienen que esperar hasta mañana, sábado 9 de junio, para trasladarlos a un centro asistencial de San José del Guaviare.

Por otro lado, el mandatario se metió al contexto de la situación de los indígenas de la región y cómo esto contribuyó al rescate. De hecho, Petro salió a decir que los menores son “niños de la selva”.

“Como toda comunidad indígena los iba a considerar sus hijos, no tenían la noción de que iban a tener esta búsqueda por parte del Estado, pero no fue así. Se defendieron solos, es su aprendizaje con las familias indígenas, le dijeron a la selva ‘nos has salvado’… los niños de la selva”.