La seguridad continúa siendo un tema inquietante para Colombia. Los índices dicen que el 2023 fue el año con más secuestros en la última década y que las masacres no dan tregua.

El Ministerio de Defensa en su más reciente informe de balance dio cuenta y trazó líneas rojas que el Gobierno de la situación del país.

Cifras del secuestro en Colombia: así está la situación

Durante el lapso de enero a noviembre de 2023, se reportaron 316 casos de secuestro, marcando una preocupante realidad: este año se perfila como el de mayor incidencia en los últimos 10 años. Esta tendencia se acentuó especialmente en el mes de octubre.

El panorama es agudo por parte del Eln, que, en pocas palabras, condiciona al gobierno diciendo que, si no reciben financiación por parte del Estado seguirán secuestrando.

Antonio García, líder de la guerrilla del Eln, se pronunció frente a este tema, que ha sido uno de los más álgidos dentro de las negociaciones que adelantan con el Gobierno de Colombia.

La situación parece no tener puntos de consenso, pues el subversivo aseguró que mientras no haya financiación del Estado, no cesarán lo que él califica como “retenciones”.

El equipo de negociación del Gobierno ha reiterado que el Eln deberá dejar de secuestrar para avanzar con las garantías que les ofrece el Estado y que todo ha quedado por escrito.

Esto se confirma al ver el comunicado emitido al termino del quinto ciclo de negociación entre Colombia y el Eln, que dice:

Segundo punto: la suspensión de las retenciones con fines económicos, según el Eln, en el marco de la prolongación del cese al fuego previsto para finales de enero del 2024.

Y el cuarto de ellos tiene que ver con la creación de condiciones económicas y financieras para la materialización del acuerdo.

Con información al parecer poco consensuada entre las partes, el diálogo está vigente y el cese al fuego se tiene acordado hasta finales de enero, además con cambios en la dirección, pues Vera Grabe, exguerrillera del M-19, es la nueva jefa negociadora del Gobierno para diálogos con ELN.

Masacres en Colombia, van en aumento

En cuanto a masacres en el territorio nacional el panorama no es alentador. En lo corrido del año 2023, con corte a noviembre, se registraron 93.

Entiéndase como masacre el homicidio intencional y simultáneo de tres o más personas en iguales circunstancias de tiempo, modo y lugar, por el mismo autor y que se distingue por la exposición pública de la violencia.

No se incluyen los casos ni víctimas resultado de enfrentamientos entre grupos criminales.

Los 93 casos dejaron 307 vidas menos y el mes que más dejó victimas fue enero (39), seguido de noviembre (38) y agosto con 35, según Indepaz.

¿Qué dice Petro de las masacres en 2023?

El presidente colombiano se refirió al tema en sus redes sociales diciendo que no le gusta el número, pero le echó pulla a los gobiernos anteriores y a los partidos de oposición: Cambio Radical y Centro Democrático.

“Si lo analizan, de ahí la doble moral del partido Cambio Radical y del Centro Democrático, fue en el gobierno que ellos apoyaron donde se dispararon las masacres después de su caída con los acuerdos de paz”, escribió Petro.

Y agregó, “hacer trizas la paz costó este crecimiento exponencial del número de masacres en el gobierno de Duque. La cifra del 2023 muestra que se detuvo el crecimiento, pero no me gusta para nada. Esa curva debe disminuir sustancialmente en mi Gobierno”.

