En la ciudad de Montería, el presidente Gustavo Petro saludó con un apretón de manos al ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso, con quien participa en un acto de devolución de tierras y reconciliación a víctimas del conflicto armado en esta región del país.

Es el primer ‘cara a cara’ del jefe de Estado con el excomandante de las extintas AUC, a quien designó como gestor de paz tras cumplir una condena en Estados Unidos por narcotráfico, y por la cual fue extraditado a Colombia en febrero de este año.

Ante la mirada de Petro, el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso pidió perdón a sus víctimas durante el evento de devolución de tierras a los campesinos que fueron sus víctimas en el marco del conflicto armado que se vivió en esta región.

Recientemente, Mancuso recibió la orden de libertad y salió en julio pasado de la cárcel La Picota, donde estaba detenido desde que llegó a Colombia en febrero pasado tras ser deportado de EE.UU. donde cumplió una condena de 15 años y 10 meses por narcotráfico.

#LoÚltimo | 📹 Ante la mirada de Petro, el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso pidió perdón a sus víctimas durante el evento de devolución de tierras en Montería a los campesinos que fueron sus víctimas en el marco del conflicto armado que se vivió en esta región. 🎙️ Informa:… pic.twitter.com/3HLVrKu3cY — Noticentro 1 CM& (@CMILANOTICIA) October 3, 2024

En marzo pasado, el jefe de Estado dijo que, “de cierta forma y si se puede”, va a invitar a la Casa de Nariño a Mancuso, a quien le va a proponer “cerrar la historia de la cacería contra humildes campesinos”, y por cuyo anuncio aseguró que “me van a caer truenos y centellas”.

“De cierta forma voy a invitar, si se puede, a Mancuso a mi oficina […]. Le voy a proponer cerrar la historia de la cacería contra humildes campesinos […] Pero va a ser simbólico en el sentido de que se acaba la cacería, él tiene una historia. Un cordobés y otro cordobés, casi con mismos orígenes. Eso tiene que decirle algo al país, que todavía siento que muchos sectores políticos no han entendido“, aseguró el jefe del Estado en un acto de Gobierno desde Apartadó, Antioquia.

Del mismo modo, el presidente aclaró que “no quiere llevar las armas a la Nación contra el Congreso“, si no que “queremos desatar desde el poder constituyente un proceso de reconciliación, perdón y paz”, refiriéndose a las palabras del presidente del Senado Iván Name, quien lo acusó de “amenazar la democracia” con su propuesta de una asamblea constituyente.

