El presidente Gustavo Petro respondió a los cuestionamientos sobre el aumento del 5,36 % en la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2025, especialmente en lo referente a su relación con el incremento del salario mínimo.

A través de su cuenta en X, el mandatario defendió la metodología utilizada para el ajuste, destacando que esta se basa en la inflación causada en 2024.

“Hay una enorme equivocación económica. Quien dijo que la tasa de inflación, que es un dato resumen de todos los precios de una economía, se tenga que referir solo a uno de esos precios: el salario. Error matemático. La tasa de inflación de 5,4 como medida de la UPC ya se produjo. Es inflación causada en el 2024 y no la esperada en el 2025”, afirmó Petro.

El presidente explicó que el incremento del salario mínimo nominal del 12 % en 2024 ya fue incluido en el cálculo de la inflación promedio, que resultó en 5,4 %.

“Lo mismo será en el 2025. Si la inflación esperada es 3 %, el incremento de la UPC para salud tiene 2,44 % de incremento real sobre la inflación y ya puede subsumir el costo laboral que se incrementa en el salario mínimo del 9,4 %”, explicó.

Petro también señaló que, pese a los aplazamientos presupuestales generados por la falta de discusión en el Congreso sobre la ley de financiamiento y el presupuesto, el sector salud no ha sufrido recortes.

“El que no sufre ningún aplazamiento es precisamente Salud”, concluyó.

Aqui, Espinoza, hay una enorme equivocación económica. Quien dijo que la tasa de inflación, que es un dato resumen de todos los precios de una economía, se tenga que referir solo a uno de esos precios: el salario. Error matemático. La tasa de inflación de 5,4 como medida de la… https://t.co/8yOOIqPNNN — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 2, 2025

Pulzo complementa

Sin embargo, la explicación del presidente, como él lo dice, “es algo difícil de entender”.

Desde el Gobierno señalan que los datos para calcular la UPC tienen inconsistencia porque las EPS no han proporcionado la información adecuada, sin embargo, las asociaciones aseguran que no han sido tomadas en cuenta para esta decisión, lo que demuestra que la relación, al menos desde el Ministerio de Salud, está rota y no hay interés de buscar acuerdos.

Si bien durante la mañana de este jueves 2 de enero han intentado defender el aumento del 5,4 %, cada respuesta deja más dudas para los afiliados porque la realidad es que no se sabe qué pasará en los próximos meses. Lo único cierto es que las EPS señalan que el dinero no les alcanza para su sostenimiento y la atención puede estar en peligro.

