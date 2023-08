Para el recién posesionado ministro de Minas, Andrés Camacho, los ajustes que se han venido haciendo durante los primeros 12 meses del Gobierno de Gustavo Petro, al cual defiende a capa y espada, tienen como base reforzar el equipo ejecutivo para cumplir el programa con el que se obtuvieron 11,2 millones de votos para llegar a la Casa de Nariño. Por eso, niega que haya radicalización.

Si bien en este primer año de Gobierno se han hecho 12 ajustes en los liderazgos ministeriales, lo que implica el paso de unas 27 personas por estos cargos, para Camacho esos movimientos son necesarios para tener gente más comprometida con Petro y su administración. Eso sí, no entró en controversia directa con ningún exministro.

“Yo no hablaría de radicalizar, hablaría de claridad en el programa. Nosotros ganamos con un programa y hoy creo que lo que podemos hacer con este gabinete es trabajar de manera mucho más cohesionada en el cumplimiento del programa”, aseguró el nuevo ministro de Minas en diálogo con El Espectador, aliado de Pulzo cuando se le preguntó por las críticas que la oposición hace en torno a cómo el gabinete se viene quedando con menos diversidad política.

Y, renglón seguido, agregó: “El gabinete está cada vez más cohesionado. Yo creo que los cambios que se han venido dando y el trabajo que se ha hecho permite decir que es cada vez más cohesionado. El 7 de agosto hicimos una manifestación y un pronunciamiento público de respaldo al Presidente, al Gobierno del cambio, y ese es un mensaje muy importante de la cohesión que hemos ganado para gobernar este país y para resolver los grandes asuntos”.

El ministro de Minas, quien se posesionó el pasado 4 de agosto en reemplazo de Irene Vélez, también respondió por los problemas que se presentaron con su hoja de vida y lo que calificó como errores en la carga de los datos sobre su experiencia profesional.

El Espectador contó en su momento que Camacho tenía en una hoja de vida pública del mes de junio una experiencia profesional que sumaba más de 20 años, pero esta se redujo notablemente cuando cargó los datos de su currículum para aspirar a ser ministro. El primer documento correspondía al proceso que inició para dirigir la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

“Yo no creo que estuve accidentado con mi ingreso. Creo que puedo decir que soy uno de los ministros más investigados que entra al gabinete. Y eso me da tranquilidad, porque está abierta mi hoja de vida. Todo el mundo conoció con mucha anticipación mi experiencia, mis antecedentes, todo lo que creo que el país y muchos sectores desean conocer de alguien que va a ocupar una responsabilidad de estas”, enfatizó Camacho.

Agregó que este 2023 cumplió 10 años con tarjeta profesional y en ejercicio: “como lo han hecho todos los ingenieros en este país, hay un recorrido desde auxiliar de ingeniería, ingeniero junior, ingeniero senior; después, algunos cargos administrativos, gerencia y gerencia de proyectos. Adicionalmente, dediqué más o menos 4 o 5 años de mi vida a ser docente universitario y trabajé también en el Congreso. Después de que ganamos, finalizando el año anterior y comenzando este, estuve apoyando al Gobierno”.

En torno a la experiencia que se le “perdió” entre las hojas de vida de junio y agosto pasados, tema que desató una dura polémica, el nuevo Ministro de Minas advirtió que el problema estuvo en que el sistema tomó por aparte su recorrido empresarial y académico, lo cual, dijo, hizo de forma paralela. Señaló que eso fue lo que duplicó sus años trabajados, pero aclaró que se trata de tiempos que corrieron simultáneamente.

“La primera información fue tomada de una hoja de vida que se publicó sin mi firma, no era una hoja de vida oficial y no es la que yo presenté para posesionarme. Esa fue una hoja de vida que apareció y estamos indagando las razones por las cuales surgió esa versión de la hoja de vida”, precisó.

Ante esa afirmación, este diario le preguntó si pudo haber un intento de saboteo, a lo cual el Ministro se limitó a decir que están investigado.

“Puede ser una razón o pudo ser un error, no sé. Pero en ese momento, cuando me dijeron que estaba apareciendo esa información, empecé a indagar de dónde sale esa hoja de vida. Yo no conocía que eso estaba publicado. Estamos mirando a ver qué fue lo que ocurrió. Pueden ser muchas cosa”, concluyó Camacho.

Este domingo, en sus ediciones digital e impresa, El Espectador publica la entrevista completa con Andrés Camacho, el nuevo ministro de Minas, quien responde por la transición energética, habla del futuro de los hidrocarburos en Colombia y explica qué viene para un sector que lleva 12 meses inmerso en duras controversias con la administración del presidente Petro.