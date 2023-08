En el Ministerio de la Igualdad están próximos a abrir la vacante del viceministro de la Juventud, uno de los cinco viceministerios aprobados, y el presidente Gustavo Petro quiere que el funcionario que se encargue de esta división sea un joven que haya sido víctima de lesiones durante las manifestaciones del paro nacional.

“Por primera vez en la historia de Colombia vamos a tener un viceministerio de la Juventud. Eso puede ser inocuo: una burocracia más de las que tenemos aquí o si se llena de pueblo puede ser importantísimo. Este viceministerio estará dentro del ministerio de la Igualdad”, dijo presidente Gustavo Petro. Sin embargo, una encuesta reveló hay desacuerdo en la ciudadanía con la creación de este Ministerio.

El mandatario se refirió a este cargo durante la posesión del Consejo Nacional de Juventud. Explicó que el próximo viceministro tendrá la tarea de ser el interlocutor de los jóvenes con la Presidencia de la República. También se encargará de definir las políticas públicas para este sector de la sociedad. De acuerdo con el mandatario, solicitó que el próximo funcionario en este cargo sea un joven que haya perdido un ojo durante el paro nacional.

“Estamos pensando en quién será la persona que lidere esto. Yo he propuesto que sea una persona que haya perdido un ojo durante el estallido social y que sea capaz de dirigir la juventud con toda la claridad que se necesita, como un faro, a pesar de que le quisieron apagar la luz”, señaló el presidente Gustavo Petro.

El mandatario también se refirió a los miembros de la Primera Línea que están presos por los desmanes causados durante la protesta social. “Aún hoy muchos jóvenes están presos, me echan la culpa de ello como si yo encarcelara o pudiera liberarlos. Entes al interior del Estado, personas al interior del Estado, han decidido que esos jóvenes no salgan libres. No porque sean terroristas, porque ¿a quién se le ocurre decir que manifestarse es terrorismo? Sino al dictador, sino al fascista”, añadió Petro.

De acuerdo con el portal 070, al menos 82 personas perdieron uno de sus ojos durante las protestas del paro nacional en 2021. Por lo general, fueron impactados por perdigones lanzados por la Policía Nacional.